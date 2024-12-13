В Калининграде покажут авторский фильм о путешествии в Антарктиду

В кинотеатре «Заря» 15 декабря пройдет показ авторского фильма Александра Ларина «Антарктида под парусами» (6+). Об этом сообщает организатор — АНО «Паруса мира» — на своем сайте.



«Мы создали для вас фильм-приключение в Антарктиду — вместе с главными героями вы побываете на краю света в Ушуае — самом южном городе Земли, откуда через суровый пролив Дрейка, преодолевая качку и в ожидании первого айсберга, вы дойдете под парусами до российской станции Беллинсгаузен и познакомитесь с настоящими полярниками. Вы погрузитесь в мир Антарктиды и, возможно, почувствуете её Зов... Значит, ваше время пришло!» — сказано в анонсе.



Бесплатный кинопоказ начнется в 14:00. Предварительная регистрация на сайте закроется 14 декабря в 12:00.