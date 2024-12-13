В Калининграде покажут авторский фильм о путешествии в Антарктиду

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Культура

В кинотеатре «Заря» 15 декабря пройдет показ авторского фильма Александра Ларина «Антарктида под парусами» (6+). Об этом сообщает организатор — АНО «Паруса мира» — на своем сайте.

«Мы создали для вас фильм-приключение в Антарктиду — вместе с главными героями вы побываете на краю света в Ушуае — самом южном городе Земли, откуда через суровый пролив Дрейка, преодолевая качку и в ожидании первого айсберга, вы дойдете под парусами до российской станции Беллинсгаузен и познакомитесь с настоящими полярниками. Вы погрузитесь в мир Антарктиды и, возможно, почувствуете её Зов... Значит, ваше время пришло!» — сказано в анонсе.

Бесплатный кинопоказ начнется в 14:00. Предварительная регистрация на сайте закроется 14 декабря в 12:00.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter