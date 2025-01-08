Пространство «Сигнал» анонсировало лекцию, посвященную Дэвиду Боуи

В пространстве «Сигнал» 10 января пройдет встреча киноклуба «Westside movieclub», посвященная творчеству Дэвида Боуи и Рюити Сакамото (16+). Лекцию на тему «Как две поп-звезды встретились на съемках фильма о войне и разошлись как в море корабли» прочтет музыкальный энтузиаст Павел Зюлько. «Сигнал» анонсировал предстоящее мероприятие в своем телеграм-канале.



«Главные роли в фильме «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» сыграли не профессиональные актеры, а поп-артисты — Дэвид Боуи и Рюити Сакамото. Попробуем разобраться, как так получилось и какое значение имела картина для дальнейшей карьеры каждого из музыкантов. Посмотрим, что из себя представляли Боуи и Сакамото в 1983 году, обрисуем крупными штрихами их творческий путь и отдельно остановимся на прощальных посланиях, оставленных артистами», — говорит о встрече Павел Зюлько.



После лекции пройдет демонстрация фильма «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» с последующим обсуждением. Начало встречи в 19:00, цена билета — 290 рублей. Пространство «Сигнал» расположено по адресу: г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 22.