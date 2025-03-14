В Калининградской области начали съемки сериала «Тоннель» с Боярской и Гилевым

В Калининградской области начались съемки криминального триллера «Тоннель» с Елизаветой Боярской и Сергеем Гилевым. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.
Сериал о событиях на границе с Финляндией снимают студия KIONFILM и кинокомпания Team Films совместно с телеканалом НТВ. Елизавета Боярская играет главную героиню — таможенницу Свету Суворову.«Я не ожидала, что недоступную нам Финляндию мы сможем снять здесь, в Калининградской области. Регион довольно богатый для кинематографистов в плане фактуры. Полюбопытствовав, здесь можно снять скандинавскую натуру, довольно выдержанную, я бы сказала меланхоличную и монохромную, особенно сейчас, зимой» — приводят слова Флюзы Фархшатовой, режиссёра проекта, в телеграм-канале АНО «Фестивальная дирекция».