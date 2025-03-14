В Калининградской области начали съемки сериала «Тоннель» с Боярской и Гилевым

В Калининградской области начались съемки криминального триллера «Тоннель» с Елизаветой Боярской и Сергеем Гилевым. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Сериал о событиях на границе с Финляндией снимают студия KIONFILM и кинокомпания Team Films совместно с телеканалом НТВ. Елизавета Боярская играет главную героиню — таможенницу Свету Суворову.