В Калининградской области начали съемки сериала «Тоннель» с Боярской и Гилевым

Фото: отдел кинематографии АНО «Фестивальная дирекция»
Фото: отдел кинематографии АНО «Фестивальная дирекция»
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В Калининградской области начались съемки криминального триллера «Тоннель» с Елизаветой Боярской и Сергеем Гилевым. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Сериал о событиях на границе с Финляндией снимают студия KIONFILM и кинокомпания Team Films совместно с телеканалом НТВ. Елизавета Боярская играет главную героиню — таможенницу Свету Суворову.

«Я не ожидала, что недоступную нам Финляндию мы сможем снять здесь, в Калининградской области. Регион довольно богатый для кинематографистов в плане фактуры. Полюбопытствовав, здесь можно снять скандинавскую натуру, довольно выдержанную, я бы сказала меланхоличную и монохромную, особенно сейчас, зимой» — приводят слова Флюзы Фархшатовой, режиссёра проекта, в телеграм-канале АНО «Фестивальная дирекция».

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