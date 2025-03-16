«Сигнал» анонсировал встречу студии документального искусства

В пространстве «Сигнал» 18 марта состоится встреча студии документального искусства mosaic.doc (16+). Об этом сообщают в группе «Сигнала» ВКонтакте.



«На этот раз авторы программы планируют показать два документальных короткометражных фильма и поговрить со зрителями о том, что такое работа с пространством в документальном кино. У вас будет возможность поразмышлять о том, где проходит граница между реальностью и вымыслом и насколько допустимо авторское вмешательство в реальность», — говорится в анонсе.

Мероприятие начнётся в 19:00, стоимость входа — 300 руб.