«Сигнал» анонсировал кинопоказ и лекцию

В «Сигнале» пройдёт семьдесят восьмой показ и одиннадцатая лекция киноклуба wetside movieclub (18+). Об этом пишут в сообществе пространства ВКонтакте.



«В 1999 году вышли такие легенды кинематографа, как „Бойцовский клуб“, „Матрица“, „Красота по-американски“, „Зеленая миля“, а еще третий полнометражный фильм Пола Томаса Андерсона, который он же называет лучшим в своей карьере. Что сделало эту амбициозную трехчасовую драму настолько значимой, что многие критики и зрители до сих пор называют ее „лучшим фильмом лучшего года в истории кино“? Разберем сюжет (без спойлеров), режиссуру, актерскую игру и скрытые смыслы „Магнолии“, чтобы понять, за что она заслужила такой статус в истории кино», — говорится в анонсе.

После просмотра обещают «пойти по стопам лекции» и попытаться сравнить «Магнолию» с другими картинами 1999 года и остальными работами Пола Томаса Андерсона.

Начало в 19:00, стоимость билета — 290 рублей.