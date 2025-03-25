Кинокартина «Мастер и Маргарита» получила главный приз премии «Ника»

Все новости по теме: Культура

В Москве состоялось вручение 38-й Национальной кинематографической премии «Ника», на которую номинировались картины, вышедшие в 2024 году. Триумфатором вечера стала картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» (18+), получившая семь наград, включая главный приз, пишет «Коммерсант».

Кинокартине, кроме главной, достались премии за лучшую женскую роль (Юлия Снигирь), операторскую работу (Максим Жуков), работу звукорежиссера (Алексей Самоделко), художника-постановщика (Денис Лищенко) и художника по костюмам (Галина Солодовникова и Ульяна Полянская). «Нику» за лучшую мужскую роль Евгений Цыганов, сыгравший Мастера, разделил с Юрой Борисовым, отмеченным за работу в «Кончится лето» (18+).

Российская академия кинематографических искусств «Ника» объявила номинантов 25 февраля. Лидером стала военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух» (16+), уже получившая главного «Золотого орла». Однако на церемонии «Ники» она не получила ни одной награды.

Как напоминает «Коммерсант», экранизации романа Булгакова в 2024 году заняла третье место по кассовым сборам среди отечественных фильмов.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter