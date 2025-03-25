Кинокартина «Мастер и Маргарита» получила главный приз премии «Ника»

В Москве состоялось вручение 38-й Национальной кинематографической премии «Ника», на которую номинировались картины, вышедшие в 2024 году. Триумфатором вечера стала картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» (18+), получившая семь наград, включая главный приз, пишет «Коммерсант».



Кинокартине, кроме главной, достались премии за лучшую женскую роль (Юлия Снигирь), операторскую работу (Максим Жуков), работу звукорежиссера (Алексей Самоделко), художника-постановщика (Денис Лищенко) и художника по костюмам (Галина Солодовникова и Ульяна Полянская). «Нику» за лучшую мужскую роль Евгений Цыганов, сыгравший Мастера, разделил с Юрой Борисовым, отмеченным за работу в «Кончится лето» (18+).

Российская академия кинематографических искусств «Ника» объявила номинантов 25 февраля. Лидером стала военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух» (16+), уже получившая главного «Золотого орла». Однако на церемонии «Ники» она не получила ни одной награды.

Как напоминает «Коммерсант», экранизации романа Булгакова в 2024 году заняла третье место по кассовым сборам среди отечественных фильмов.