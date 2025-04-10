В Светлогорске бесплатно покажут фильм о судьбах первых переселенцев

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В рамках киносекции седьмого Балтийского культурного форума пройдёт бесплатный показ фильма о судьбах первых переселенцев Калининградской области «Замурованная кукла» (16+). Об этом сообщает АНО «Фестивальная дирекция».

«Фильм раскрывает трагические и одновременно вдохновляющие истории людей, прибывших на руины Кёнигсберга, чтобы возродить эту землю из пепла. Среди обломков памяти и несбывшихся надежд они ищут приют, любовь и пытаются построить будущее для себя и своих детей. В 2023 году фильм стал обладателем рибейта в Калининградской области», — уточняет «Фестивальная дирекция».

Показ состоится 19 апреля в 15:00 в кинотеатре «Синема Холл» в Светлогорске. Необходима регистрация по ссылке.

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