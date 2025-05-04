В двух музеях Калининградской области пройдёт фестиваль правильного кино

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С 7 по 14 мая Музей изобразительных искусств и Дом-музей Ловиса Коринта в Гвардейске станут площадками V Международного фестиваля правильного кино (6+). В программе запланированы фильмы, посвящённые идеям гуманизма, милосердия и преемственности поколений. Информация об этом размещена на сайте Музея искусств.

«Мероприятия проводится в целях приобщения подрастающего поколения к изучению истории Отечества, знакомства зрителей с новыми картинами и их создателями, усиления культурно-просветительской роли кинематографа», — пояснили в музее.

В музеях представят следующие фильмы:

  • «Стальная дивизия» (12+) — история штурма города-крепости Кёнигсберг в 1945 году и подвига 11-ой стрелковой гвардейской дивизии;

  • «Фотомгновения ТАСС. В кадре и за кадром» (12+) — рассказ о фоторепортерах агентства, чьи фотографии сохранили ключевые моменты истории России с начала XX века;

  • «Разыскиваются адресаты» (6+) — мультфильм о путешествии двух подростков из нашего времени в 1941 год и попавших на строительство Казанского обвода — одного из важнейших оборонительных рубежей;

  • «Моя война. Ефросинья Базылева» (12+) — документальная лента о юной связной партизанского отряда, которая в 11 лет помогала бороться с фашистами;

  • «Недельное. Первые километры войны» (6+) — фильм о жителях села Недельное, оказавшегося на передовой линии фронта.

Посещение будет бесплатным для посетителей выставки «Лица Победы: герои и свидетели» и Дома-музея Ловиса Коринта в дни проведения показов.

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