В Лиственничном парке Светлогорска покажут немое кино

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В Светлогорске в рамках фестиваля «Электричка» (0+) состоится показ фильма Бастера Китона «Шерлок Младший». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Специально для фестиваля „Электричка“ была отреставрирована уникальная советская копия фильма. А за музыкальное сопровождение отвечает StirliTZ — легенда калининградской электронной музыки и диджей», — говорится в сообщении.

Немая комедия 1924 года рассказывает о киномеханике, мечтающем стать сыщиком. Показ запланирован в Лиственничном парке в воскресенье,15 июня, в 21:20.

«Если вы не из Светлогорска, то после нашей киношной „Электрички“ вы успеете на электричку реальную, которая отправится в 22:40. Увлекательнейшего вам путешествия в зазеркалье немого кино!», — добавили в пресс-службе.

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