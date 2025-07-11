В Калининграде пройдёт бесплатный кинопоказ фильма «Расширяя горизонты»

Клуб кинолюбителей приглашает на премьерный показ первого калининградского фильма, получившего рибейт, — «Расширяя горизонты» (12+). Информацию об этом опубликовала АНО «Фестивальная дирекция».

Кинопоказ пройдёт 13 июля в 20:00 на территории зелёного вала Музея янтаря. «Премьерим на большом экране калининградский фильм, заполучивший рибейт — проект „Расширяя горизонты“ производства продюсерского центра „А-Нова“. Фильм рассказывает об энтузиасте-новаторе, отправившемся в пешее путешествие по Калининградской области, в ходе которого он ведёт видеодневник», — рассказали в дирекции.

Съёмки фильма проходили в первой половине 2024 года «практически на всей территории Калининградской области, в том числе на заводе „Ампертекс“, в Музее Мирового океана и в посёлке Железнодорожный».

На показе будет присутствовать режиссёр фильма Ян Латыпов. После просмотра фильма на большом экране состоится обсуждение с режиссером и съемочной группой. «Не забудьте прихватить пледы, вечерний показ у озера сулит лёгкий ветерок», — добавляют организаторы.

Регистрация бесплатная по ссылке.