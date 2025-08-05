В Калининградской области в рамках «Ночи кино» бесплатно покажут три фильма

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области 23 августа пройдёт десятая юбилейная акция «Ночь кино» (6+). В её рамках в кинотеатрах, культурных центрах, библиотеках и парках будут организованы бесплатные показы российских фильмов «Группа крови» (12+), «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (6+) и «Пророк. История Александра Пушкина» (12+). Информация об этом размещена на сайте региональной кинокомиссии.

Действия фильма «Группа крови» (12+) происходят в ноябре 1943 года. «Фашисты привозят новую партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый „детский приют“. Условия здесь невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега — расстрел. Но самое страшное: детей здесь используют как доноров крови для раненых немцев. Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег», — следует из анонса.

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (6+) — семейный фильм, рассказывающий о девочке Элли. По сюжету колдунья Гингема наколдовала ураган, который унёс Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями отправится по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

«Пушкин молод, дерзок и любим публикой: он — звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок — ссылки, дуэли, безденежье. Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой», — говорится в анонсе музыкального байопика «Пророк. История Александра Пушкина» (12+).

Со списком учреждений, участвующих в акции, можно ознакомиться по ссылке.

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