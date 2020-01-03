«Твин Пикс» по-русски: смотрим фильмы, которые успели снять в Калининграде

Из Калининграда уже несколько лет старательно лепят Голливуд. Сюда зовут киношников и частично компенсируют затраты на съемки в надежде, что город мелькнет на экране, и к нам поедут толпы туристов. Предлагаем вспомнить, какие фильмы и сериалы успели снять в Калининграде за последние годы (с рибейтами и без) и можно ли там разглядеть знакомые виды.

«Герой»

Режиссёр: Карен Оганесян

В главных ролях: Владимир Машков, Александр Петров, Светлана Ходченкова, Константин Лавроненко

Жанр: шпионский боевик

2019

12+

15 лет назад полковник Службы внешней разведки Олег Родин (Владимир Машков) придумал проект «Юность». По всей стране он отбирал сирот, делал из них идеальных шпионов и забрасывал за границу по программам студенческого обмена. Так у России появилась сеть высококлассных агентов по всему миру, но вот незадача — Родин погиб, и проект свернули. Сын полковника Андрей Родин (Александр Петров) тоже проходил обучение в секретной спецшколе. Теперь он живёт в Австрии и торгует скейтбордами. И вот однажды ему звонит отец, который давно считался погибшим. В этот момент сердце калининградцев начинает биться чаще: полковник звонит с местного номера (+74012...) и предупреждает сына об опасности.

Дальше всё происходит в духе лучших шпионских боевиков. Андрея Родина начинают преследовать неизвестные, но он легко ускользает от них на самокате. От обстрела с вертолёта главный герой укрывается, вихляя по реке на гидроцикле, а границу между Польшей и Россией преодолевает вместе с другой выпускницей «Юности» Марией Рахмановой (Светлана Ходченкова) без всяких очередей — ребята прыгают с вертолёта в костюмах-летягах. Если не устанете цокать и закатывать глаза, дождётесь калининградских пейзажей. Больше всего авторам фильма понравился Двухъярусный мост, большая сцена снята на военном кладбище в Медведевке (там числится похороненным Олег Родин), а полуфинал шпионских разборок разыгрывается на старой ГЭС в Правдинске. А, ну и рапсовые поля тоже пошли в оборот.

«Верность»

Режиссёр: Нигина Сайфуллаева

В главных ролях: Александр Паль, Евгения Громова, Алексей Агранович, Марина Васильева

Жанр: драма

2019

18+

Молодые супруги Лена и Сергей (Евгения Громова и Александр Паль) живут в Калининграде. Она работает акушером-гинекологом в частной клинике и знает всё о женском организме, он — актёр в местном театре, играет в спектакле о разладе в семье. В их отношениях есть нежность, но совсем нет секса, что заставляет Лену подозревать мужа в измене. Она ищет и, как ей кажется, находит доказательства супружеской неверности. Тогда Лена начинает заводить случайные связи с мужчинами. История о хрупкости близости — как душевной, так и телесной — рассказана на фоне калининградских ландшафтов, городских и природных: придорожные аллеи, бывшая биржа, район Вагонки, море и дюны. Все они показываются не в лобовую как на рекламной открытке, а ненавязчиво, украдкой. Собственно, в такой интонации и снят весь фильм, которому Калининград пришёлся как нельзя кстати.

В интервью порталу Proficinema.ru режиссёр Нигина Сайфуллаева о решении снять фильм в Калининградской области рассказывала так: «В фильме нужна была чувственная атмосфера, но при этом какая-то северная, интеллигентная. Ведь нашу героиню сложно представить на южном горячем песке, загорелую и с кукурузой... Желаемый эффект только усилился появлением конкретной актрисы — Жени Громовой. Элегантная пластика тела, сосредоточенный взгляд, сдержанное поведение, даже осанка — всё это очень точно совпало с атмосферой северного калининградского края... Один большой минус съемок в области — архитектурная эклектичность. Порой невозможно снять диалог двух персонажей, потому что в кадре с одной стороны — немецкая кирпичная башня, а с другой — серая унылая панелька. Ощущение, что герои разговаривают, находясь в разных городах».

«На Париж»

Режиссёр: Сергей Саркисов

В главных ролях: Дмитрий Певцов, Рената Литвинова, Сергей Маковецкий, Евгений Стычкин, Торнике Квитатиани, Фёдор Добронравов

Жанр: военная комедия

2019

18+

Создатели фильма утверждают, что история советских офицеров, закончивших войну в Германии и решивших отпраздновать победу в Париже, реальна. Она якобы произошла с Героем Советского Союза Александром Милюковым. После войны он работал в кино и рассказал о ней режиссеру Станиславу Говорухину, но было ли всё на самом деле — кто уж докажет. Вроде как Говорухин даже собирался снять фильм о приключениях Милюкова и его сослуживцев. Однако всерьёз за историю о путешествии советских военных на трофейном мерседесе в столицу Франции взялся российский миллиардер Сергей Саркисов. Получилась комедия с кучей звёздных актёров и сомнительным патриотическим наполнением: офицеры едут в Париж забыв, что оставление своих подразделений без разрешения вышестоящего командира грозит трибуналом, а мечты о Лувре и Елисейских полях оборачиваются посещением борделя. Впрочем, восток Калининградской области замечательно справился с ролью Германии 1940-х годов. Особенно хороша кирха Хайнрихсвальде в Славске, придорожные аллеи и рапсовые поля (да, снова они).

«В клетке»

Режиссер: Артем Аксененко

В главных ролях: Павел Прилучный, Владимир Епифанцев, Агата Муцениеце, Екатерина Маликова

Жанр: криминальная драма

2019

18+

Бывший чемпион по боям без правил Александр Евдокимов (Владимир Епифанцев) сбегает из Москвы в Калининград. В столице он работал фитнес-тренером и нанес ученику серьезную травму — подвел несдержанный характер. Теперь приходится скрываться в родном городе, ведь ученик оказался родственником депутата. В это же время выходит из тюрьмы сын Евдокимова Сергей (Павел Прилучный). Он отсидел семь лет по 228 статье. Вернувшись домой, Сергей обнаруживает, что мать окончательно спилась, одного друга «даги порезали», другой приятель из мелкого барыги «дослужился» до дилера средней руки. Фоном для криминальной истории служит вечно туманная Преголя и грустные эллинги на ее берегах — такие «балтийские фавелы». Много сцен снято в казино «Собрание» в Куликово. Его, согласно сюжету, держит езидская мафия и проводит там бои без правил, вернуться в которые предстоит отцу и сыну Евдокимовым. Кстати, рибейты сериалу решили не давать.

«Золотая парочка»

Режиссер: Андрей Силкин

В главных ролях: Валерия Ланская, Прохор Дубравин

Жанр: детектив в двух сериях

2018

12+

Детективная история на полтора часа с сюжетом в стиле мультсериала «Скуби-ду». Полиция уже год не может поймать пару, которая похищает редкие драгоценные камни. После очередного ограбления московский следователь Шура Андреева (Валерия Ланская) находит крохотную зацепку. Одурманенный газом свидетель вспоминает разговор преступников. Кажется, они что-то упомянули о том, что скоро попробуют соленых ворон, а это блюдо куршских рыбаков до сих пор подают в калининградских ресторанах. Еще один повод думать, что «Золотая парочка» отправляется в Калининград — выставка в Музее янтаря. Туда должны привезти редкий голубой янтарь из Доминиканы. Следователь Шура Андреева отменяет отпуск на Бали и вместе со своим женихом Юрием (Прохор Дубравин) отправляется в Калининград, ведь это последний шанс поймать «Золотую парочку»: в Калининграде грабители могут взять морской круиз и отправиться в Европу (видимо, через терминал в Пионерском). В Калининграде следователю, ее возлюбленному и преступникам приходится брать экскурсионный тур, поскольку попасть в Музей янтаря можно только в составе группы. Прежде чем грабители раскроются, придется побродить туда-сюда по Рыбной деревне, форту Денхофф, прогуляться вокруг Кафедрального собора, съездить на море и посетить веревочный парк на озере Тихом в Светлогорске. Правда, понять, кто грабитель, можно минуте на двадцатой.



«Живой»

Режиссер: Михаил Кабанов

В главных ролях: Кирилл Кяро, Агата Муцениеце, Маруся Зыкова, Павел Прилучный

Жанр: многосерийный детектив

2017

16+

Журналист Олег Сорокин (Кирилл Кяро) выходит на след могущественного синдиката, который убивает самых богатых людей страны и присваивает их деньги. Вот только никто в эту «теорию заговоров» не верит. Сорокин вычисляет очередную жертву и пытается предупредить ее об опасности, но тщетно. Банкира Лядова взрывают в собственной машине. Сорокин продолжает расследование и вскоре сам становится мишенью преступной организации. Сериал снимался не только в Калининграде, но и в Москве, поэтому местные пейзажи придется поискать.

«Черные бушлаты»

Режиссер: Виталий Воробьев

В главных ролях: Александра Тюфтей, Александр Робак, Иван Лапин

Жанр: военная драма

2018

16+

Мини-сериал рассказывает о подвиге советских моряков под командованием адмирала Головко в начале Великой Отечественной войны. Правда, история эта произошла на берегах Северного моря, и снимали ее в основном именно там. Если разглядите калининградские пейзажи, расскажите.

«Желтый глаз тигра»

Режиссер: Марк Горобец

В главных ролях: Павел Прилучный, Карина Андоленко, Роман Курцын, Виталий Кищенко, Катерина Шпица, Агния Кузнецова, Сергей Пускепалис

Жанр: криминальная драма

2018

16+

Подполковник ФСБ Сергей Звягинцев (Павел Прилучный) приезжает в родной Калининград, чтобы разоблачить янтарную мафию. В нее оказываются втянуты его бывшие друзья-одноклассники и первая любовь. Во флешбеках из Калининграда конца 1980-х годов влюбленные дарят друг другу камеи из янтаря, ласково называют друг друга янтарными, а в городе проходят модные показы украшений, произведенных на заводе «Янтарь». Калининграда и его окрестностей тут немало — герои бегают по дюнам, устраивают криминальные разборки в сосновых лесах, толпятся в очереди в универсам на Московском проспекте. Рассматривать знакомые места можно все 16 серий.

«Ученик»

Режиссер: Кирилл Серебренников

В главных ролях: Виктория Исакова, Петр Скворцов, Александр Горчилин, Юлия Ауг, Александра Ревенко

Жанр: драма

2016

18+

Действие пьесы «Мученик» немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга Кирилл Серебренников перенес на российскую почву, в рядовую общеобразовательную школу. В Калининграде эта школа или каком-то другом городе — неважно. История о подростке, до фанатизма увлекшемся религией, не требует географических точностей. Калининградцы и то не всегда поймут, где снималась та или иная сцена. Сдает все координаты разве что мол в Балтийске.

«Преступление»

Режиссер: Максим Василенко, Александр Кириенко

В главных ролях: Павел Прилучный, Дарья Мороз

Жанр: детектив

2016

16+

Опытный следователь Александра Москвина (Дарья Мороз) и ее начинающий коллега Андрей Чистяков (Павел Прилучный) расследуют жестокое убийство молодой девушки. Вообще эту историю уже снимали в странах Северной Европы, и называлась она Forbrydelsen. Сериал даже успели показать на «Первом канале» в 2011-2012 годах, а потом в России решили сделать свою версию. Сара Лунд стала Александрой Москвиной, Копенгаген — Калининградом. Снято с явным намеком на «Твин Пикс», с густым туманом в кадре, обязательными видами на порт и посещением угрюмых краснокирпичных заброшек.



«Воин»

Режиссер: Алексей Андрианов

В главных ролях: Федор Бондарчук, Сергей Бондарчук, Светлана Ходченкова, Владимир Яглыч, Александр Балуев

Жанр: спортивная драма

2015

12+

Здесь можно увидеть Светлану Ходченкову, крутящуюся на шесте в клубе «Вагонка», полюбившийся киношникам Двухъярусный мост (кажется, если его все-таки снесут, кинокомпании потеряют половину своего интереса к Калининграду) и очередные немецких заброшенные здания. Фильм рассказывает историю двух братьев (Сергей Бондарчук и Владимир Яглыч), спортсменов по боям без правил. В Калининграде проводится крупный турнир, победитель которого получит 100 тысяч долларов. Понятное дело, в финале предстоит встретиться двум родственникам. Федор Бондарчук играет отца двух братьев — бывшего бойца, бывшего алкоголика и нынешнего капитана рыболовецкого судна. Живет он, конечно, у реки. Если верить фильму, окна всех жителей Калининградской области выходят либо на реку, либо на море.