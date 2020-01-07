Вампиры на коньках: пять небанальных сериалов на Рождество и остатки каникул

До конца новогодних каникул ещё пара дней, и вот уже подкралось православное Рождество. Кто-то отмечает праздник с семьёй, кто-то его игнорирует. Тем не менее, в массовой культуре за Рождеством давно закрепилась слава времени чудес и волшебства. «Афиша Нового Калининграда» выбрала несколько самых интересных и небанальных шоу (как новых, так и старых), чтобы провести остатки каникул.



Для любителей классики: «Рождественская песнь», 2019

Чарльз Диккенс — человек, который «изобрёл Рождество», — писал свои знаменитые «Рождественские повести» по сути как социальные гимны в защиту угнетённого сословия. А самым известным святочным рассказом стала не единожды экранизированная «Рождественская песнь» о прижимистом и злобном старике Скрудже, к которому по очереди являются духи Рождества и показывают ему прошлое, настоящее и будущее, вынуждая героя в итоге пересмотреть свои взгляды и перейти на сторону добра. Этот сюжет обыгрывался множество раз в других произведениях, фильмах, сериалах и комедийных скетчах. В 2019 году на британском канале BBC One вышла свежая экранизация от Стивена Найта («Острые козырьки») с Гаем Пирсом в главной роли. Помимо Пирса в мини-сериале засветились Энди Серкис, Стивен Грэм и другие популярные британцы.

Стивен Найт позволил себе отступить от оригинального произведения в сторону мрачности и безысходности, в том числе добавил Эбенезеру Скруджа трагизма и насилия в детстве и жестокости и подлости во взрослом возрасте. В итоге главный герой обрастает такими грехами, что невольно задумаешься о вменяемости духов, решивших его спасти.

Получилась весьма мрачная и поучительная трёхчасовая экранизация классики с очевидными реверансами в сторону современных проблем. Ради Гая Пирса и атмосферы смотреть стоит.

Для тех, кому надоели сладкие кровососы: «Дракула», 2020

Если вам не хватает новых серий британского «Шерлока» в новогодние каникулы, то попробуйте посмотреть «Дракулу». Это свежая и весьма кровавая экранизация романа Брэма Стокера от Стивена Моффата и Марка Гэтисса («Шерлок», «Доктор Кто» в его лучшие годы).

Ушлые британцы вновь деконструируют старую историю, возвращая её к тому же знаменателю. Дракула — чудовище и чудовищем должен быть, а вовсе не сладкоголосым страдальцем с раной в сердце. И у датского актёра Класа Банга («Квадрат», «Мост») это чудовище получается как нельзя хорошо. Он одновременно и притягателен, и отвратителен, и холоден и зверски горяч. Но больше всё-таки омерзителен, как и положено древнему озлобленному вампиру, воспринимающему людей как источник пищи.

Стиль авторов «Шерлока» здесь легко узнаётся по манере съёмки, монтажу, способам повествования, вечному противостоянию великих умов, обилию остроумных диалогов и, конечно, по обязательному «вот это поворот!» ближе к финалу.

Не обошлось и без некоторого переосмысления персонажей. Особенно сильно может удивить Хельсинг. Но таков 2020 год, удивляться уже как-то и неудобно, а играют актёры хорошо.

Для тех, кто любит фигурное катание: «Вращение», 2020

C незатейливой околоспортивной драмы «Вращение» потоковый сервис Netflix решил начать наступивший год. И это вполне разумный выбор для просмотра на каникулах — красивая история о красивом и тяжёлом спорте, о семейной драме и борьбе с самим собой и голосами в своей голове. И всё это, о чудо, без Александра Петрова. Зато с Джонни Вейром на вторых ролях. Правда, покататься толком знаменитому фигуристу авторы сериала не дают, тем не менее каждому его появлению невозможно не радоваться.

Что касается сюжета, то тут всё максимально просто. Есть главная героиня с биполярным расстройством, которая после тяжёлой травмы на льду боится прыгать. Есть её сестра — подрастающая мамина радость с замашками чемпиона и неприкрытой завистью к старшей сестре. Есть их мать, бывшая фигуристка с биполярным расстройством, шизофренией, а может и ещё каким диагнозом, который просто не озвучивается. И вся эта семья пытается разобраться между собой, специально или случайно втягивая в свои разборки посторонних людей. Есть ещё любовь, дружба, смазливый богатый парень, мужественный бедный парень и прочее. И Светлана Ефремова в обязательной шубе в роли русской тренерши.

И всё равно смотреть эту историю довольно интересно. Не в последнюю очередь благодаря хорошим съемкам самого фигурного катания и симпатичной актрисе в главной роли.

Для тех, кто боится одиночества в праздники: «Домой на Рождество», 2019

Не совсем романтическая и не совсем комедия о норвежском Рождестве и поисках пары, чтобы родственники от тебя, наконец, отстали.

Главной героине 30 лет, она работает медсестрой и любит свою работу, у неё есть друзья и семья. И в этом вся проблема — и те, и другие плотно обросли детьми и супругами, и никак не могут понять, почему Йоханна в её 30 лет остаётся одна. Чувствуя себя на очередном семейном сборище человеком третьего сорта, главная героиня не выдерживает давления и лжёт, что у неё есть парень. Семья радуется и требует привести его на Рождество, до которого осталось 24 дня.

Дальше могла бы быть вполне банальная история о поисках личного счастья и обязательном его обретении под ёлкой в сочельник, но всё, к счастью, идёт не так. Конечно, есть и свидания, и забавные ситуации, но история как раз не о том, что надо себе кого-то обязательно найти, а о том, что порой сам процесс интереснее результата и что не надо ничего требовать от судьбы, просто будь самим собой, и как-нибудь всё сложится.

Для любителей чёрного юмора и безбашенных боевиков: «Хэппи!», 2017

Это шоу не для всей семьи. Скорее даже это шоу только для людей с крепкими нервами и очень чёрным юмором. Можно даже проще — если вы смотрели фильм «Адреналин», и вам понравилось, то «Хэппи!» вам тоже понравится. И если вы ненавидите новогодне-рождественские праздники.

«Хэппи!» — это вольная экранизация комикса Гранта Моррисона. Первый сезон вышел как раз к Рождеству (католическому) 2017 года, чтобы рассказать кровавую, жутковатую и циничную историю о том, что за каждым популярным праздником с его тысячами фанатов кроется не просто большой бизнес, но и более странные, а то и потусторонние дела.

Главный герой — алкоголик и бывший продажный полицейский, а ныне наёмный убийца — внезапно начинает видеть летающего синего единорога по имени Хэппи. От единорога герой, во-первых, узнаёт, что у него есть дочь, воображаемым другом которой Хэппи и является, а во-вторых, что эту дочь похитили. Похитил её, кстати, довольно жуткого вида Санта-Клаус. Ну а дальше начинается натуральное безумие в новогоднем антураже. Если вас уже тошнит праздников, самое то.

Текст — Татьяна Зиберова, «Новый Калининград»