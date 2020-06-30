Человечество, прощай: пять неочевидных сериалов про апокалипсис

2020 год оказался щедр на разнообразные события. Только за первые шесть месяцев он нам успел подарить международные конфликты, пожары в Австралии, протесты по всему миру, поправки к Конституции в России, пандемию коронавируса и новый мировой кризис. И это ещё не конец. Пользователи интернета активно соревнуются в придумывании новых бед, которые могут обрушиться на планету Земля и её жителей до конца декабря — от динозавров до зомби-апокалипсиса. Самое время вдохновиться уже существующими сценариями, поэтому «Афиша Нового Калининграда» выбрала пять не самых очевидных сериалов о полном или частичном уничтожении цивилизации.

Ядерные взрывы и человечность: «Иерихон», 2006-2008

Жители маленького городка где-то в канзасской пустыне однажды замечают на горизонте растущий ядерный гриб. Коммуникации с внешним миром оборваны, узнать реальный масштаб катастрофы невозможно, жители Иерихона (так называется городок) вынуждены объединиться и попробовать наладить быт в условиях грядущего (или уже грянувшего) апокалипсиса.

«Иерихон» — это в первую очередь история о людях и их поведении в кризисной ситуации. Кто может взять себя в руки и помогать другим, кто будет везде искать выгоду, а кто впадёт в панику. И вот уважаемые горожане оказываются не самыми приятными личностями, бывший преступник пытается спасти окружающих, а хозяйка маленького магазинчика беспокоится о своём товаре, но всё равно раздаёт его нуждающимся.

Есть тут, конечно, и мародёры, и террористы, и заговор и большая злая корпорация, но на первом плане всё равно остаются герои и их выбор. Сериал попытались закрыть ещё после первого сезона, однако по требованию поклонников (уникальный случай) продлили ещё на один сезон. А потом всё-таки закрыли — теперь уже навсегда.

Восстание животных: «Зверинец» / «Зоо-апокалипсис», 2015-2017

Однажды животные по неизвестной причине решают, что пора бы избавиться от венца эволюции и начинают убивать людей. Причём действуют так, будто у них есть план и они ему следуют. Поначалу это интересует только учёного, пару зоологов, журналистку и агента французской разведки, которые объединяются, чтобы разобраться в происходящем. И тут становится понятно, что животные озверели не сами по себе ,а им явно в этом помогли люди. Если точнее — большая злая корпорация. Её, конечно, надо разоблачить и наказать, а ещё успеть спасти мир, пока природа не очистилась настолько, что человечеству в ней не осталось места.

На выходе получается бодрая приключенческая история, авторы которой к животным явно относятся лучше, чем в людям. Впрочем, как и герои, которые отчаянно пытаются спасти вообще всех, хоть и понимают, что это невозможно. Сериал не идеален, но за счёт интересной подачи сюжета и быстрого развития событий способен удерживать внимание. Опять же любопытно, чем всё это закончится.

Крах энергетики: «Революция», 2012-2014

Предположим, во всём мире исчезло электричество. Вообще исчезло. В любом виде. Даже динамо-машины перестали работать, не говоря уже о чём-то более серьёзном. Ни в смартфоне посидеть, ни даже лампочку включить в подъезде по дороге домой. Человечество поначалу немного побилось в истерике и проредило само себя, а потом привыкло и просто откатилось лет так на 200 назад.

И вот проходит 15 лет, мир распался на множество общин и племён с самопровозглашенными лидерами. У кого есть огнестрельное оружие, тот и правит. И вдруг выясняется, что электроэнергия пропала не просто так, а её отрубили перестаравшиеся учёные. Более того, её, кажется, можно восстановить, но для этого надо совершить некие пассы руками, собрать артефакты и не позволить им попасть в руки злодея-узурпатора. А в центре повествования оказывается семья, члены которой причастны либо к самой катастрофе, либо к её последствиям.

Комета и семейные ценности: «Ты, я и Апокалипсис», 2015

Итак, на Землю летит комета, всему живому определённо конец, а где-то на юге Англии в бункере заперта довольно разношёрстная компания, наблюдающая за финалом по телевидению. Среди них монашка, маленькая девочка, банковский клерк, генерал армии США, бывшая заключённая и ещё пара ярких личностей. Кто они, как здесь оказались и почему все вместе? Вот как раз об этом и рассказывает 10-серийная комедия с типично британским юмором и совершенно безумными поворотами сюжета.

Это одна из тех историй, где сначала ничего не понимаешь, а потом как понимаешь. Герои ведут себя безумно даже на фоне обречённого мира, а к финалу градус абсурда доходит до пика, однако шоу не перестаёт быть увлекательным и смешным. Здесь тебе и Ватикан, и президент США в гаремом в бункере, и странные семейные связи персонажей, и даже немного божественных чудес. К сожалению, история обрывается на полуслове — после первого сезона сериал закрыли. Но досмотреть до падения кометы у вас получится.

Пандемия и последствия: «Выжившие», 2008

По миру разгуливает опасный вирус, правительство делает вид, что всё под контролем, больницы не справляются, люди игнорируют предупреждения и продолжают работать и жить обычной жизнью. Знакомо? От заразы, названной сценаристами европейским гриппом, человечество почти полностью вымирает.

Оставшиеся в живых обладатели иммунитета не знают, как дальше существовать в опустевшем и разрушенном мире. Они сбиваются в группы и ожесточённо сражаются за жизнь.

Главные герои сериала — одна из таких групп. Британская домохозяйка Эбби пытается найти своего сына, врач Аня пытается пережить шок от смертей сотен людей у неё на глазах. Бывший системный аналитик Грег быстро учится выживать, а богатенький сынок Элл не может понять, что мир уже не будет прежним.