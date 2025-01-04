«Надо делать добрые фильмы»: как прошла творческая встреча с Нонной Гришаевой (фото)

В кинотеатре «Заря» в рамках II фестиваля искусств «Зимние каникулы на Балтике» 3 января прошла творческая встреча с заслуженной артисткой России Нонной Гришаевой, недавно исполнившей главную роль в фильме «Про мою маму и про меня» (12+) (картина была поставлена по мотивам спектакля, который идёт уже несколько лет на подмостках театра РОСТА в Царицыно, художественным руководителем которого является сама актриса). Беседа с ней продлилась час и касалась не только нового фильма, показанного после встречи, но и сериала «Папины дочки», современного детского театра и кино. Приводим пару цитат со встречи.

О семейном кино: «Сейчас другое, к сожалению, кино снимается. Нужны фильмы, которые учат добру. Ведь сейчас, как ни включишь телевизор, фильмы про то, как мама ненавидит дочку, дочка ненавидит маму, как мама у дочки отбивает мужчину, дочка кончает жизнь самоубийством. А вот такое доброе кино про то, как мама любит дочку, а дочка любит маму, как они помогают друг другу, никому не нужно. Поэтому надо брать и делать добрые фильмы в лучших традициях Эльдара Рязанова».



О работе на телевидении и в театре: «Пока мы с телевидением дружим. Но больше всего я все равно люблю театр, потому что в театре ты можешь обмениваться со зрителем живой энергией, что невозможно ни в кино, ни на телевидении. И в театре тебя никто не смонтирует. Это то, что тебя всегда расстраивает, когда ты приходишь на премьеру фильма, в котором ты снимался, потому что тебя могут смонтировать как угодно и вырезать как угодно, и никто никогда не увидит, как ты гениально сыграл. В театре это невозможно. Вот ты, вот зритель. Есть такая даже поговорка, что если какой-то артист вам понравился в кино и вы хотите узнать, действительно ли он талантливый артист, приходите в театр на него посмотреть. Все сразу понятно».



Полную запись встречи можно посмотреть на сайте фестиваля.



На встрече побывал корреспондент «Нового Калининграда» Александр Степаненко.