На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото)

На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото) На пороге ядерной войны: как в Черняховске снимают фильм «Дорогой Вилли» (фото)
Все новости по теме: Кино в Калининградской области

В Черняховске начались съемки детективного сериала «Дорогой Вилли» (16+) о тайных переговорах Леонида Брежнева и Вилли Брандта. По сюжету в конце 1960-х годов мир оказался на пороге ядерной войны: советской разведке стало известно о готовящемся ударе по СССР с расположенных в ФРГ военных баз США. Так как ответный ультиматум положил бы начало горячему конфликту, генсек ЦК КПСС Брежнев решил заключить тайный договор с канцлером ФРГ Брандтом. По поручению председателя КГБ Юрия Андропова генерал-майор КГБ Кеворков создал канал «секретной связи» для высшего руководства СССР и ФРГ. Им была установлена, минуя дипломатические каналы, прямая связь между советским и западногерманским лидерами, что способствовало заключению мирного договора в 1970 году. За одним из эпизодов фильма с участием актёров Сергея Марина и Алексея Розина, наблюдал «Новый Калининград».

Кинокомпания «Студия ЧеховЪ» выбрала для съёмок не только Черняховск, но и Советск. В обоих городах, как сообщают её представители, до 31 марта должны пройти 10 смен.

«Благодаря кинокомиссии Калининградской области были оперативно согласованы локации съёмок и помощь с организацией паромной перевозки большого количества техники и реквизита на территорию региона, — рассказывает режиссёр-постановщик проекта Владимир Щегольков. — Также кинокомиссия провела отбор практикантов совместно с кинокомпанией „Студия ЧеховЪ“: 11 человек принимает участие в бесплатной стажировке на съёмочной площадке в административном, художественном, реквизиторском и других цехах».

Часть съёмок до этого состоялась в Москве.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

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