Будто после бомбёжек: как в Алленберге снимают сериал «Чужой город» (фото)

В Калининградской области продолжаются съемки сериала «Чужой город» (название рабочее и еще может поменяться). На этой неделе «улицами послевоенного Кёнигсберга» стал комплекс зданий психиатрической лечебницы Алленберг на окраине Знаменска. «Новый Калининград» понаблюдал за процессом создания фильма, пообщался с командой и заодно осмотрел заброшенный комплекс.



Съемки сериала стартовали 4 декабря прошлого года. В течение двух с половиной месяцев съемочная группа Сергея Попова кочевала по всему региону, меняя локации. На сегодняшний день декорациями успели поработать стены виллы Порр (находится под Балтийском), бастиона Астрономического, казармы Кронпринц и дома мельника в Озерске. Вторник снежного 11 февраля группа проводила в Алленберге (комплекс не так давно приобрели казанские инвесторы). Согласно сценарию, этот день должен был переместить актёров и массовку в октябрь конца 40-х. Поначалу это получалось (двор перед съемками тщательно вымели, а снег растопили тепловыми пушками), однако с обеда зарядил такой снегопад, что съемочная группа взяла перерыв. Пока ассистенты тщетно пытались вернуть на площадку октябрь, «Новый Калининград» пообщался с режиссером картины Сергеем Поповым (ранее работал над созданием картин «ГДР» и «Дорога на Берлин»). По его словам, локацию его команда «выбрала ногами».

«Ногами пришли, посмотрели и выбрали, — смеется Попов. — Не так много мест, где нет цивилизации. Здесь же проще доделать что-то и переделать. В городе почти невозможно квартал целый оцепить и все сделать».

Режиссер сообщил, что перед тем, как приступить к работе, он «максимально ознакомился» с историей послевоенного Кёнигсберга/Калининграда.

«Мы читали много и документы изучали. Когда идет подготовка, есть консультанты, которые собирают все материалы, фотографии и так далее, — пояснил Попов. — История, которую мы делаем, по сценарию была гораздо жёстче. Естественно, какие-то острые углы сценария мы старались обходить, потому что 47-й год был очень сложным временем, тяжёлым. И вообще там ситуация драматическая разворачивалась, когда весь город выселяли. У нас скорее история-то о любви, а исторические обстоятельства являются скорее фоном. Основной же сюжет — детективная история с мелодраматическим оттенком. Поэтому это не социальная драма „На дне“ Горького. Всё-таки в первую очередь мы делаем детектив и мелодраму».

В качестве примера режиссер привел массу фильмов, которые снимались о судьбах людей, переживших две революции 1917 года.

«Очевидно, что революции, которые произошли в семнадцатом году, будут сильным обстоятельством, — продолжил он. — Но в этот момент много чего происходило. Люди встречались, влюблялись, рожали детей. Кто-то предавал Родину, кто-то оставался ей верным. То есть я об этом. История — это просто обстоятельство, которое повышает градус, скажем так».

Положительными персонажами фильма стали как новые хозяева города, так и те, кому предстояло его покинуть. Злодеи, согласно сюжету, также есть по обе стороны.

«Но я сразу хочу сказать, что мы тут не документальное кино снимаем, а игровое. Игровое кино отличается от документального всегда тем, что вектор внимания всегда на героях, а не на истории. То есть наш фильм — это не учебник истории, по которому ее можно изучать, — добавил Попов. — Для меня главное — перипетии главных героев: как они ищут друг друга, как они стараются сохранить верность друг другу. Мы говорим о таких понятиях, как настоящая мужская дружба, какая у неё цена. Это кино вообще о человеческих ценностях, которые в драматических обстоятельствах легче проявляются. Почему про войну много фильмов снимают? Потому что на войне сразу становится гораздо понятнее, кто есть кто, всё заостряется. Так и здесь. В этих обстоятельствах очень много себя проявляли как наши, так и немцы. Кто-то проявлял свои лучшие качества, кто-то худшие. То есть там много разных историй, про много семей».

Кроме Калининграда, Знаменска и Озерска, съемочная группа успела поработать в Гвардейске и Черняховске. Основные интерьерные сцены были отсняты в Калининграде, однако из-за необычно снежной для региона зимы некоторые из них стали интерьерными вынужденно. Так, по словам Сергея Попова, актёрам и части массовки пришлось переместиться во время снегопада в коридоры заброшенной лечебницы Алленберга, хотя изначально это не было запланировано.

«У нас не зима, у нас октябрь. Снег в этих обстоятельствах нам скорее мешает», — заключил он.

Главные герои фильма Егор Гончаров (его роли исполняет Роман Евдокимов) и немка Эльза Вольберг (Ксения Трейстер). Гончаров — бывший солдат штрафбата и вор-«щипач», который вынужден скрываться от мести бандитов и милиции. В Калининграде Гончаров обращается за помощью к боевому товарищу, однако его вскоре убивают. Кровавые ниточки тянутся к некоему Гауптману, теневому предводителю местных диверсантов Абвера, с ним же связана и героиня Ксении Трейстер, судьба которой небезразлична Егору.

Несмотря на то, что съемки идут с начала декабря, актриса Ксения Трейстер рассказала «Новому Калининграду», что она находится лишь в начале пути и её роль только-только вырисовывается.

«Мне сложно говорить о роли, она только рождается. Мы в начале пути, — рассказала Трейстер. — Очень часто то, что потом получается на экране, является сюрпризом даже для актёра, который это всё воплощает, потому что кино — это всё-таки искусство монтажа и режиссуры. Всё может на самом деле поменяться и быть не так, как изначально. Но главное, что стоит знать о моей героине — что она свой среди чужих, чужой среди своих. Это её определяющее качество, которое не даёт ей чувства устроенности или общности с кем-то. Оно побуждает её на определенные действия».

По сценарию Эльзу Вольберг должны депортировать Восточную Германию, как и других жителей бывшей Восточной Пруссии. Однако как обернется сюжет, Ксения раскрывать, конечно, не стала. Также она решила не прояснять глубину отношений с главным героем.

«Я бы не сказала, что он мой избранник. Он — избранник судьбы. Больше ничего не могу сказать», — загадочно заключила она.

Линейный продюсер проекта «Чужой город» Влада Лубенская также никаких секретов раскрывать не стала, зато хорошо отозвалась о принимающей стороне и фактурных и удобно расположенных локациях, делающих процесс съемок комфортным. Правда, удобство для кинематографистов — это не всегда комплимент для городских и региональных властей.

«Когда мы приехали, мы поняли, что в целом образ города сохранился с тех времён. Да, у вас тут есть как и немецкие строения, так и какие-то уже советские постройки, но при этом всё ещё осталось местами в каком-то нетронутом разрушенном виде, и это нам, конечно, помогает минимально использовать компьютерную графику и применять какие-то художественные решения. Мы можем снимать такой образ города, который был после бомбёжек Великой Отечественной войны», — заметила Лубенская.

Влада вспомнила, что в Калининграде основной площадкой выступили Астрономический бастион (он превратился в отдел милиции) и казарма Кронпринц.

«Будем ещё, возможно, снимать корабль в Музее Мирового океана, но большей частью мы по области ездим: Озёрск, Черняховск, Гвардейск, Знаменск, Куршская коса. Там у нас основные экстерьерные съемки, потому что в Калининграде современность немножечко мешает нам», — добавила она.

Влада Лубенская отметила, что найти общий язык с собственниками зданий, которые нравятся съемочной группе, довольно просто. Иногда через официальные письма получается заходить и на режимные объекты.

Главное же событие для Калининграда как принимающей стороны — история первых переселенцев и послевоенный быт наконец-то заинтересовали отечественный кинематограф. Получится ли у Сергея Попова и его команды передать дух 1947 года, скоро увидим.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»