«У тебя дома доминант»: калининградцев приглашают на бесплатную лекцию о собаках

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь животных

В Калининграде пройдет лекция на тему «У тебя дома доминант: лекция о собаках для людей» (18+), которую в свой день рождения проведет кинолог, известный под ником Дядя Ваня.

«30 ноября мне исполняется 28 лет! И в свой День рождения приглашаю тебя на лекцию-вечериночку, поговорить о собачках, посмеяться и потусить! Лекция будет посвящена самой популярной и легендарной в кинологическом мире теме: ДОМИНИРОВАНИЮ! Разберёмся, существует ли оно в отношениях между человеком и собакой. Как и на что оно влияет и что делать, если твоя собака тебя „задоминировала“. После лекции потусим, потанцуем и поговорим о собаках, жизни и обо всём. Приходите сами, но не берите собак!» — уточняется в анонсе мероприятия.

Встреча пройдет в субботу, 30 ноября, в баре «Место силы» на Галицкого, 18. Начало в 20:00, вход свободный.


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