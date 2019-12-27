Группа «Кино» выпустила свой первый клип. В «Троллейбусе» вновь спел Цой

Денис Туголуков / Новый Калининград
Денис Туголуков / Новый Калининград

Участники группы «Кино», которые в наступающем году выступят с двумя концертами, выпустили новый клип на песню «Троллейбус». Об этом в пятницу, 27 декабря, пишет РИА «Новости». Видеоролик коллектив выложил на своем официальном YouTube-канале.

Как сообщается в издании, музыканты «Кино» Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров, а также бас-гитарист Александр Титов и барабанщик проекта «Симфоническое Кино» Олег Шунцов в следующем году совместно проведут два концерта в Петербурге (31 октября) и Москве (21 ноября). Запись с голосом Виктора Цоя будет звучать во время выступлений, однако использовать голографическое изображение музыканта группа не будет. Продюсером концертов выступает сын музыканта Александр Цой.

Представленная как в акустической, так и в электрической аранжировках песня Виктора Цоя «Троллейбус» находилась в сразу нескольких альбомах группы. Новый клип сняли в студийной обстановке, а в его сюжете — репетиция коллектива. Инструментальные партии клипа заново сыграли в этом году.


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