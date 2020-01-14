Симфонический оркестр выступит в Музее изобразительных искусств

Калининградский областной симфонический оркестр под управлением Аркадия Фельдмана выступит в Музее изобразительных искусств 2 февраля в 15 часов. Об этом «Афише Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе учреждения.
Концерт под названием «Шедевры великого гения» посвятят 250-летию Людвига ван Бетховена. Оркестр исполнит известные произведения композитора: увертюру «Эгмонт», симфонию № 5 до-минор в четырех частях, концерт для фортепиано с оркестром № 5 «Императорский». Стоимость билетов — 350 рублей. 0+
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