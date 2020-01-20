Филармония приглашает всех Татьян и студентов

25 января ( суббота) в 17.00 — «Small talk: разговор на два голоса», Анна Ушакова (фортепиано) и Хироко Иноуэ (орган).

Музыкальная встреча пройдет в Концертном зале филармонии в самом необычном формате — формате концерта-беседы: без привычного деления на «артиста» и «зрителя», «сцены» и «зала». Концерт пройдет в Татьянин день — День российского студенчества! Приглашаем всех студентов приобрести билеты со скидкой 50%, а всем Татьянам обещаем бесплатный вход!

Весь праздничный вечер слушателей будет радовать своим мастерством звездный дуэт, исполняющий музыку с особой энергетикой и создающий яркую неповторимую атмосферу во время своих выступлений — лауреаты международных конкурсов, известные музыканты, давно знакомые не только калининградской, но и российской, а также мировой публике — японская органистка Хироко Иноуэ и пианистка Анна Ушакова, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова.

В программе: И.С.Бах, С.Франк, Ф.Петерс, Ф.Гласс, Юрима (барокко, романтизм, классика, нью-эйдж)

Цена билетов — 500 руб. Билеты здесь.

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