Самый дорогой укол в мире: в Доме искусств пройдёт благотворительный концерт

Благотворительный концерт в поддержку полуторагодовалой Миланы Семеньковой, страдающей спинальной мышечной атрофией, пройдёт в Доме искусств 2 февраля в 16 часов. Об этом «Новому Калининграду» сообщили организаторы.

«Тяжесть заболевания и прогноз зависит от скорости вовлечения в болезнь мышц, отвечающих за дыхание. Нужен препарат Zolgensma — самый дорогой укол в мире. Его нужно сделать до двух лет. Стоимость его составляет 2 150 000 $», — говорят представители девочки.

В концерте примут участие Илья Хвостов («Мысли вслух»), Богдан Козлов, студия эстрадно-сценического мастерства Елены Щедриной, Театр эстрады, студия танца «Экзерсис». Ведущим концерта выступит капитан команды КВН «Сборная Калининградской области» Николай Храмов. Приобрести билет можно в кассе Дома искусств или у организаторов (89114743269, Марина Кондратьева). Возрастное ограничение — 0+

Также помочь Милане Семеньковой можно денежным переводом. Номер карты «Сбербанка» — 4276 2003 4016 0782 (мама девочки Кашуба Виктория Викторовна), номер телефона — +7 (921) 106-38-92. Kaspi Gold (для Казахстана) — 5169 4971 5593 1060 или по номеру телефона +7701 312 16 41 (бабушка Лариса Валерьевна Кашуба). QIWI кошелёк — 8 921 106-38-92. PayPal — semenkova-milana@gmx.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Всем добрый вечер, дорогие наши волшебники! ????Спасибо всем и каждому за Вашу помощь и поддержку нашей маленькой принцессе Миланочке! ❤️Благодаря вашей отзывчивости на данный момент нам с Вами удалось собрать 7 млн 168 тыс рублей(по курсу это примерно ~109 776$)! ???? Благодарим Вас ???????? ????Так же вы можете помочь спасти Миланочку по ниже указанным реквизитам ⬇️ ✅Сбербанк(для России): 4276 2003 4016 0782 (Мама КАШУБА Виктория Викторовна(VIKTORIA KASHUBA) или по номеру телефона +7 (921) 106-38-92 ✅Kaspi gold(для Казахстана): 5169 4971 5593 1060, или по номеру +7701 312 16 41 (бабушка Лариса Валерьевна Кашуба) ✅QIWI кошелёк: +7 921 106-38-92 ✅PayPal: semenkova-milana@gmx.de ????Также хотим сказать хорошую новость ,что Мы заручились поддержкой КБФ «МАЯК»???? 1️⃣.Номер счета 40703810377800000010 2️⃣.Банк получателя:Ф ОПЕРУ Банка ВТБ(ПАО) в Санкт-Петербурге 3️⃣.БИК 044030704 4️⃣Корреспондентской субсчет 30101810200000000704 ——————————————————————————— #СеменковаМилана#сма2типа#спинраза#spinraza#zolgensma #милана_живи #savemilana #SMA #SMA2 #СМАйлик #savechildren #золгенсма #калининградспасаетжизнь

Публикация от ????СРОЧНЫЙ СБОР????Г.Калининград (@semenkova_milana)


Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии

prealoader
prealoader

Другие материалы в рубрике:

Все новости за день Все темы новостей
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter