Самый дорогой укол в мире: в Доме искусств пройдёт благотворительный концерт

Благотворительный концерт в поддержку полуторагодовалой Миланы Семеньковой, страдающей спинальной мышечной атрофией, пройдёт в Доме искусств 2 февраля в 16 часов. Об этом «Новому Калининграду» сообщили организаторы.

«Тяжесть заболевания и прогноз зависит от скорости вовлечения в болезнь мышц, отвечающих за дыхание. Нужен препарат Zolgensma — самый дорогой укол в мире. Его нужно сделать до двух лет. Стоимость его составляет 2 150 000 $», — говорят представители девочки.

В концерте примут участие Илья Хвостов («Мысли вслух»), Богдан Козлов, студия эстрадно-сценического мастерства Елены Щедриной, Театр эстрады, студия танца «Экзерсис». Ведущим концерта выступит капитан команды КВН «Сборная Калининградской области» Николай Храмов. Приобрести билет можно в кассе Дома искусств или у организаторов (89114743269, Марина Кондратьева). Возрастное ограничение — 0+