Самый дорогой укол в мире: в Доме искусств пройдёт благотворительный концерт

Благотворительный концерт в поддержку полуторагодовалой Миланы Семеньковой, страдающей спинальной мышечной атрофией, пройдёт в Доме искусств 2 февраля в 16 часов. Об этом «Новому Калининграду» сообщили организаторы.
«Тяжесть заболевания и прогноз зависит от скорости вовлечения в болезнь мышц, отвечающих за дыхание. Нужен препарат Zolgensma — самый дорогой укол в мире. Его нужно сделать до двух лет. Стоимость его составляет 2 150 000 $», — говорят представители девочки.
В концерте примут участие Илья Хвостов («Мысли вслух»), Богдан Козлов, студия эстрадно-сценического мастерства Елены Щедриной, Театр эстрады, студия танца «Экзерсис». Ведущим концерта выступит капитан команды КВН «Сборная Калининградской области» Николай Храмов. Приобрести билет можно в кассе Дома искусств или у организаторов (89114743269, Марина Кондратьева). Возрастное ограничение — 0+
Также помочь Милане Семеньковой можно денежным переводом. Номер карты «Сбербанка» — 4276 2003 4016 0782 (мама девочки Кашуба Виктория Викторовна), номер телефона —
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Всем добрый вечер, дорогие наши волшебники! ????Спасибо всем и каждому за Вашу помощь и поддержку нашей маленькой принцессе Миланочке! ❤️Благодаря вашей отзывчивости на данный момент нам с Вами удалось собрать 7 млн 168 тыс рублей(по курсу это примерно ~109 776$)! ???? Благодарим Вас ???????? ????Так же вы можете помочь спасти Миланочку по ниже указанным реквизитам ⬇️ ✅Сбербанк(для России): 4276 2003 4016 0782 (Мама КАШУБА Виктория Викторовна(VIKTORIA KASHUBA) или по номеру телефона +7 (921) 106-38-92 ✅Kaspi gold(для Казахстана): 5169 4971 5593 1060, или по номеру +7701 312 16 41 (бабушка Лариса Валерьевна Кашуба) ✅QIWI кошелёк: +7 921 106-38-92 ✅PayPal: semenkova-milana@gmx.de ????Также хотим сказать хорошую новость ,что Мы заручились поддержкой КБФ «МАЯК»???? 1️⃣.Номер счета 40703810377800000010 2️⃣.Банк получателя:Ф ОПЕРУ Банка ВТБ(ПАО) в Санкт-Петербурге 3️⃣.БИК 044030704 4️⃣Корреспондентской субсчет 30101810200000000704 ——————————————————————————— #СеменковаМилана#сма2типа#спинраза#spinraza#zolgensma #милана_живи #savemilana #SMA #SMA2 #СМАйлик #savechildren #золгенсма #калининградспасаетжизнь
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