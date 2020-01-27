Калининградская филармония представляет концерт «Воспевая Россию»

«Воспевая Россию» — концерт в Калининградской областной филармонии в рамках Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова.
В программе — выступление Концертного духового оркестра Калининградской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижёр — Заслуженный артист России Эдуард Гантовский. Дирижёр — Народный артист России Виктор Бобков. При участии Военного оркестра штаба Балтийского флота. Начальник оркестра — подполковник Роман Иванов.
Солисты: Виктория Бобкова, Александр Дудницкий, Анаит Мкртчян, Светлана Полевая, Артём .Хачиянц, Юлия Василькова, Лауреат Международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган).
Ведущая — Заслуженная артистка РФ Ирина Андреева.
Прозвучит оркестровая и вокальная музыка В.Халилова, а также песни его соотечественников, связанные с патриотической темой, посвящённые героям Великой Победы.
Валерий Михайлович Халилов (1952-2016) — дирижер и композитор, генерал-лейтенант, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ, музыкальный руководитель международного фестиваля «Спасская башня», начальник Академического ансамбля песни и пляски Российской армии Имени А. Александрова. Погиб в авиакатастрофе на пути в Сирию 25 декабря 2016 г. вместе с 64 артистами Ансамбля. Фестиваль памяти В.Халилова призван напомнить о неоценимом вкладе, который внес этот выдающийся деятель отечественной культуры в развитие духовой музыки, повышение престижа армии, укрепление авторитета нашей страны на международной арене. Старт фестивалю даст молебен в Богоявленском кафедральном соборе. В день рождения маэстро, 30 января, военные и «гражданские» творческие коллективы и солисты выступят в 15 городах России, в том числе в Москве, Владивостоке, Хабаровске, Севастополе, Сочи, Санкт-Петербурге и Калининграде. Также в программе фестиваля — концерты детских духовых оркестров, вечер романсов В.Халилова в исполнении солистов, работавших с ним, мастер-классы британского исполнителя на эуфониуме Ст. Мида и руководителя Кельтского оркестра волынок и барабанов Д. Джонстона.
Организаторы фестиваля — Благотворительный фонд имени Валерия Халилова, созданный семьей и соратниками выдающегося дирижера.
Цена: 400, 450, 500 руб.
Билеты здесь.
12+
*ГБУК «Калининградская областная филармония имени Е. Ф. Светланова», 236039, г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 61 А, ОГРН 1023901648165, ИНН 3907009554, КПП 39060100
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