Милана, живи: в Калининграде пройдет благотворительный стендап-концерт

Благотворительный стендап-концерт в поддержку Миланы Семеньковой пройдёт в баре «Дредноут» 6 февраля в 20:00. Полуторагодовалой девочке необходимо самое дорогое в мире лекарство Zolgesma.
«В этот четверг для вас выступят лучшие комики со своими лучшими шутками. Все собранные средства от концерта пойдут на лечение маленькой калининградки Миланы Семеньковой, — говорится в опубликованном в группе „Дредноута“ посте. — У Миланы редкое заболевание — спинально-мышечная атрофия. В России спинальной мышечной атрофией болеют около 900 пациентов, взрослых и детей. Болезнь обрекает пациента на мучительное существование: сначала человек перестаёт двигаться, потом глотать, дышать,отказывает сердечная мышца».
Спасти ребенка может препарат Zolgensma. Он создан специально для лечения спинальной мышечной атрофии у детей в возрасте младше двух лет. «Нужен всего один укол! Он обеспечивает замену отсутствующего или эффективного гена, из-за которого и развивается СМА, на его функциональную копию. Дальше — реабилитация и выздоровление! Стоит укол 2,1 млн долларов США, на все лечение за границей понадобится 2,4 млн долларов (около 159 млн рублей)», — отмечается в сообщении.
Входом на концерт станет любое денежное пожертвование. Количество мест ограничено. Также помочь Милане Семеньковой можно денежным переводом. Номер карты «Сбербанка» — 4276 2003 4016 0782 (мама девочки Кашуба Виктория Викторовна), номер телефона
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????Отчёт ???? Дорогие наши благотворители и дорогие друзья.Спасибо каждому за вашу помощь ❤️❤️ С вашей помощью на карты поступило:???? ????ВАЖНО???? Для начала хочу сказать спасибо всем кто участвовал в организации концерта!Всем участникам большое спасибо ???? сумма составила 3️⃣1️⃣6️⃣ 1️⃣0️⃣0️⃣.Спасибо за концерт г.Гусеву сумма составила 6️⃣2️⃣ 6️⃣0️⃣0️⃣.Спасибо Zumba вечеринке сумма составила -6️⃣7️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣! ????????Сбербанк онлайн 1️⃣2️⃣ 4️⃣5️⃣4️⃣ 2️⃣0️⃣2️⃣,6️⃣9️⃣рублей???? ????????Каспи голд Казахстан : 3️⃣ 0️⃣3️⃣9️⃣,7️⃣1️⃣0️⃣,5️⃣0️⃣тенге✊-не было поступлений ????QIWI кошелёк : 5️⃣7️⃣ 8️⃣5️⃣4️⃣,6️⃣4️⃣рублей???? ????PayPal: 6️⃣.9️⃣0️⃣5️⃣,8️⃣9️⃣ евро ???? Реквизиты для помощи ✅Сбербанк онлайн: 4276 2003 4016 0782(Мама КАШУБА Виктория) ✅Либо по номеру телефона 89211063892 ✅Каспи-голд для жителей Казахстана 5169 4971 5593 1060 (бабушка-КАШУБА Лариса) ✅QIWI кошелёк :8 921 106-38-92 ✅PayPal: semenkova-milana@gmx.de Реквизиты фонда КБФ «МАЯК» 1⃣Номер счета 40703810377800000010 2⃣Банк получателя:Ф ОПЕРУ Банка ВТБ(ПАО) в Санкт-Петербурге 3⃣БИК 044030704 4⃣Корреспондентской субсчет 30101810200000000704 ✅Реквизит номера БФ «Милосердие» СМС на короткий номер 3434, указав ОБЯЗАТЕЛЬНО слово СМА и сумму перевода. (Пример: СМА 300) перед отправкой проверяйте баланс на телефоне, если на счету 200 рублей, то отправлять не более 150 руб.———————————————————————————???? Fundraising total ???? More and more people help us every day. Dear friends, let's keep up the pace! I know we'll do it. Together we stand. ???? Thanks to your support, we have raised about 13,420,404 rubles (or about $214,726)???? You can save Milana's life by donating any amount⬇ ✅PayPal: semenkova-milana@gmx.de #СеменковаМилана#сма2типа#спинраза#spinraza#zolgensma#милана_живи
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