Милана, живи: в Калининграде пройдет благотворительный стендап-концерт

Благотворительный стендап-концерт в поддержку Миланы Семеньковой пройдёт в баре «Дредноут» 6 февраля в 20:00. Полуторагодовалой девочке необходимо самое дорогое в мире лекарство Zolgesma.

«В этот четверг для вас выступят лучшие комики со своими лучшими шутками. Все собранные средства от концерта пойдут на лечение маленькой калининградки Миланы Семеньковой, — говорится в опубликованном в группе „Дредноута“ посте. — У Миланы редкое заболевание — спинально-мышечная атрофия. В России спинальной мышечной атрофией болеют около 900 пациентов, взрослых и детей. Болезнь обрекает пациента на мучительное существование: сначала человек перестаёт двигаться, потом глотать, дышать,отказывает сердечная мышца».

Спасти ребенка может препарат Zolgensma. Он создан специально для лечения спинальной мышечной атрофии у детей в возрасте младше двух лет. «Нужен всего один укол! Он обеспечивает замену отсутствующего или эффективного гена, из-за которого и развивается СМА, на его функциональную копию. Дальше — реабилитация и выздоровление! Стоит укол 2,1 млн долларов США, на все лечение за границей понадобится 2,4 млн долларов (около 159 млн рублей)», — отмечается в сообщении.