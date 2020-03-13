В янтаре нашли останки самого маленького в мире динозавра

Кирилл Клейков / Новый Калининград
Кирилл Клейков / Новый Калининград

Ученые обнаружили останки самого маленького из известных науке динозавров. Об этом сообщает BBC.

«Крохотный череп, очень похожий на птичий, был найден на севере Мьянмы (бывшая Бирма) в куске янтаря, возраст который оценивают в 99 млн лет», — пишет издание.

В отчете, опубликованном в журнале Nature, учёные предположили, что найденный динозавр по размеру был схож с колибри, размер которой не превышает 5 см. «Эта ошеломительная находка может пролить свет на то, каким образом небольшие птицы эволюционизировали от динозавров, которые обычно были гораздо крупнее», — отмечается в сообщении.

Найденную особь учёные назвали Oculudentavis khaungraae. По их словам, глаза животного смотрели в разные стороны. Глазное отверстие было довольно небольшим, что ограничивало доступ дневного света. Это говорит в пользу того, что пернатый ящер вел, вероятно, дневной образ жизни.


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