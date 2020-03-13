Клип Little Big лидирует по числу просмотров на канале «Евровидения»

Клип группы Little Big стал лидером по числу просмотров на YouTube-канале музыкального конкурса «Евровидение». Менее чем за сутки видео собрало более 5 млн просмотров.

Также клип на песню Uno получил больше всего положительных отметок пользователей — 418 тысяч. На втором месте по количеству просмотров — литовская поп-рок-группа The Roop с песней On Fire. Их видео посмотрели более 4 млн раз и поставили 90 тысяч лайков. На третьем месте — коллектив из Украины Go_A , играющий электро-фолк. Их видео с песней Solovey собрало более 1 млн просмотров и 42 тысячи отметок «Нравится».

Напомним, в этом году «Евровидение» планируется провести с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).