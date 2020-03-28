Филармония устраивает онлайн-показ отрывков из оперетт Имре Кальмана

В воскресенье, 29 марта, в 19:00 Калининградская областная филармония устраивает премьерный онлайн-показ театрализованной программы «Король оперетты — Имре Кальман» в исполнении духового оркестра и вокалистов филармонии, а также танцевальных коллективов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.



«Премьера театрализованной программы „На балу у Кальмана“ была посвящена 130-летию со дня рождения композитора. Знаменитый венгерский композитор, классик так называемой новой венской оперетты, Имре Кальман написал свыше 20 произведений этого жанра. Огромная популярность его оперетт объясняется прежде всего достоинствами музыки, которая не имеет равных по своей праздничности, нарядности, отточенности мелодики и оркестровки», — описывают программу в филармонии.

В нее включены сцены из оперетты «Сильва», вокальные хиты и оркестровые номера из «Марицы», арии героев «Баядеры», музыкальный монолог Мистера Икс из «Принцессы цирка» и танцевальные произведения.