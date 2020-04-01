Вместо отмененного «Евровидения-2020» решили организовать специальное шоу

Организаторы отмененного из-за коронавируса песенного конкурса «Евровидение-2020» решили провести специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года, а также конкурсантов прошлых лет. Сообщение об этом было опубликовано на сайте конкурса 31 марта.

Организаторы конкурса призывают всех вещателей, которые должны были принять участие, транслировать это шоу. Ожидается, что концерт будет длиться около 2 часов. Шоу также будет транслироваться на официальном канале конкурса в YouTube.

В специальном шоу Eurovision: Europe Shine A Lig должны принять участие представители 41 страны, которые были заявлены на конкурс в 2020 году. Организаторы также намерены «объединить артистов 2020 года из их стран по всей Европе для исполнения хита прошлого «Евровидения» с объединительным текстом, подходящим для текущей ситуации.

Россию в 2020 году должна была представить группа Little Big.