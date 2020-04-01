Вместо отмененного «Евровидения-2020» решили организовать специальное шоу

Продолжение: Правительство области нашло в бюджете 100 млн руб. для оставшихся без работы

Организаторы отмененного из-за коронавируса песенного конкурса «Евровидение-2020» решили провести специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года, а также конкурсантов прошлых лет. Сообщение об этом было опубликовано на сайте конкурса 31 марта.

Организаторы конкурса призывают всех вещателей, которые должны были принять участие, транслировать это шоу. Ожидается, что концерт будет длиться около 2 часов. Шоу также будет транслироваться на официальном канале конкурса в YouTube.

В специальном шоу Eurovision: Europe Shine A Lig должны принять участие представители 41 страны, которые были заявлены на конкурс в 2020 году. Организаторы также намерены «объединить артистов 2020 года из их стран по всей Европе для исполнения хита прошлого «Евровидения» с объединительным текстом, подходящим для текущей ситуации.

Россию в 2020 году должна была представить группа Little Big.

Тема в развитии

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter