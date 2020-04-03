«Подрыгать коленками под Uno»: группа Little Big устраивает онлайн-концерт

Группа Little Big проведет онлайн-концерт 11 апреля в 20:00 по московскому времени. Посмотреть выступление можно будет в Яндекс.Эфире.

«В условиях карантина группа подготовила особенную музыкальную программу, а „подрыгать“ коленками и покрутиться вокруг себя под „Uno“ зрители смогут, сидя дома. „Skibidi“, „Uno“, „Faradenza“, „Lolly Bomb“, „I’m ok“ и многие другие уже мировые хиты вошли в самый горячий сет-лист онлайн-концерта», — говорится в анонсе.

Онлайн-концерт будет доступен в Яндекс.Эфире. Подключиться к нему можно будет бесплатно. 18+