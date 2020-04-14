Группа «Сплин» выступит с онлайн-концертом 17 апреля

Александр Васильев. Виталий Невар / Новый Калининград
Александр Васильев. Виталий Невар / Новый Калининград
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Группа «Сплин» даст онлайн-концерт 17 апреля в 19:00 по московскому времени. Посмотреть его можно будет бесплатно в социальных сетях кинотеатра Okko.

Ранее музыканты планировали выступить с онлайн-концертом 3 апреля, однако концерт перенесли. «Сейчас непростое время и часто обстоятельства оказываются сильнее нас», — написали тогда в группе «Вконтакте».

Музыканты планируют исполнить свои главные хиты и представить новые песни. Во время онлайн-трансляции группа ответит на вопросы зрителей. Задать их можно уже сейчас в социальных сетях кинотеатра Okko.


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