В калининградском баре устроят благотворительный концерт в помощь бездомным

Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград

Благотворительный концерт в помощь бездомным пройдет в «Баре Советов» 13 января в 19:00 (18+). Собранные средства направят центру «Сила людей».

«Вы наверняка видели, как в сквере на Юношеской раздают горячую еду бездомным. Это проект благотворительной организации „Сила людей“. С 2009 года ее сотрудники помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: восстанавливают документы, ищут работу, предоставляют возможность принять душ, переодеться в чистое, получить лекарства и просто согреться», — отмечается в анонсе.

Перед зрителями выступят музыканты Евгений Лебедев («ЛондонParis»), Артём Чурилов («Три кислорода», Gu Aka Mole), Jetlag и Nagual (акустика), поэты Сергей Михайлов, Жора Холоденко и Александр Дубровский, прозаик Кирилл Зуб и др.

По словам организаторов концерта, «Сила людей» существует на гранты и частные пожертвования. Сейчас центру необходимы деньги для оплаты аренды помещения.

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