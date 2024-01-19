В филиале Пушкинского музея пройдет концерт экспериментальной музыки

Музыканты Игорь Качурин и Павел Хромов выступят с электроакустическим импровизированным перформансом в филиале Пушкинского музея на проспекте Победы, 5А. Концерт пройдет 23 января в 19:00 (12+).

«В своей работе музыканты используют аналоговые и цифровые инструменты, пленку, полевые записи, сэмплинг и голос. Сочетая интуитивную импровизацию и системную структурность, они сочиняют музыку и играют ее вживую, вдохновляясь работой ямайских продюсеров, посылая дилэй на дилэй (способ обработки аудио, при котором на носитель данных записывается входной сигнал и затем воспроизводится через определенный период времени — прим. „Нового Калининграда“)», — говорится в анонсе.

Стоимость билетов для взрослых — 300 рублей, для льготных категорий — 150 рублей.