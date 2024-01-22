В «Чеховке» выступит постпанк-группа Max’s Stereo Film Night

Max’s Stereo Film Night. Фото предоставлено пресс-службой Библиотеки им. Чехова
Max’s Stereo Film Night. Фото предоставлено пресс-службой Библиотеки им. Чехова

В Библиотеке им. Чехова в Калининграде устроят «Арт-раут» ко Дню студента. Он пройдёт 26 января в 18:30 (12+). Вход свободный, сообщили в пресс-службе «Чеховки».

В 18:30 культуролог и писатель Александр Попадин выступит с лекцией «Кёнигсбергское студенчество: от шапочек с золотым вензелем до гребных клубов и женского образования». В 19:15 состоится выступление поэтов и чтецов (Александр Дубровский, Пётр Старцев, Ксения Зильбер (Камиль), Мария Мулькова). В 19:45 начнется концерт постпанк-группы Max’s Stereo Film Night.

На странице музыкального коллектива «Вконтакте» приводится высказывание о Max’s Stereo Film Night: «Люблю этот манчестерстко-русский гибрид. Когда я впервые услышал Max + The Stereofilms, я подумал о Joy Division. Но я понимаю, что у ребят есть собственный голос».



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