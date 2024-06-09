Кафедральный собор анонсировал 250 летних концертов

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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С июня по август 2024 года в Кафедральном соборе пройдет больше 250 концертов. В целом, как сообщает пресс-служба правительства области, летом собор посещают порядка двухсот тысяч человек.

В июне соборе стартовал летний цикл «СовершенноЛетних» (16+) концертов. На закрытии СовершенноЛетних концертов 18 августа орган соединится с гобоем: на сцену выйдут титулярный органист Кафедрального собора Евгений Авраменко и артист государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Михаил Штанько (гобой).

В июне в соборе также стартует «Выставка одной картины» (16+), открывающая международный фестиваль «Орган плюс» (16+). Совместный проект Кафедрального собора и Государственной Третьяковской галереи уже семь лет соединяет музыку и живопись. В этом году зрителей ждет картина известного пейзажиста 19 века Ивана Шишкина «Полдень. В окрестностях Москвы» (холст, масло, 1869).

В июле в Кафедральном соборе начнутся Международные Органные Ассамблеи (6+), в которых впервые примут участие сразу трое профессоров: профессор Высшей школы музыки и исполнительских искусств в Штутгарте Юрген Эссль (Германия), профессор консерватории в Ческе-Будейовице Мария Эсслова (Чехия) и заслуженный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории Даниэль Зарецкий. У них возьмут мастер-классы молодые музыканты. Они получат возможность выступить за самым большим органом в стране.

В последние выходные августа сам остров Канта превратится в концертный зал под открытым небом. С 23 по 25 августа здесь пройдет крупнейший в Калининграде опенэйр классической музыки «Территории мира» (6+).

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