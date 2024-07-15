В Кафедральном соборе завершились IX Международные органные ассамблеи

В Кафедральном соборе Калининграда завершились IX Международные органные ассамблеи. Мероприятие представляет собой мастер-классы для юных музыкантов под руководством звёзд исполнительского искусства из России и стран Европы, сообщили в пресс-службе Кафедрального собора.

В этом году преподавателями Летней академии стали титулярный органист Кафедрального собора Ареццо, органист францисканского храма Ла Верна Эудженио Мария Фаджиани и заслуженный артист России Даниэль Зарецкий. Обучение у профессоров прошли 18 музыкантов из разных уголков России.

«Уровень участников мастер-класса был действительно высоким. Очень высоким во многих отношениях — в дополнение к техническим навыкам (удивительным для таких молодых студентов) важно отметить их большой музыкальный интеллект. Благодаря их подготовленности можно было легко и много работать над деталями, экспериментировать с интерпретациями. Мы всегда находились в поисках лучшей музыкальной выразительности», — отметил один из преподавателей органист Фаджиани.