«К Слимусу много вопросов»: рэпер не приедет в Калининград с Гуфом (фото)

Скриншот афиши Резиденции Королей
Скриншот афиши Резиденции Королей
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В Калининграде на концерте в «Резиденции Королей» 10 августа выступит только Гуф (рэпер Алексей Долматов), несмотря на то, что ранее по городу распространялись афиши, на которых артист соседствует со Слимусом (сценический псевдоним рэпера Вадима Мотылева). О том, что концерт даст только один исполнитель, «Новому Калининграду» сообщила представитель концертной площадки Евгения.

«Организаторы приняли решение, что они привозят только Гуфа, — сообщила она. — Мы являемся стороной аренды, мы не являемся организаторами данного мероприятия. Я думаю, если вы посмотрите в соцсетях, то к Слимусу очень много вопросов у общественности. Вообще у них планировался большой совместный тур, а теперь Гуф едет один. Сейчас у нас на сайте актуальные макеты. Слимуса точно не будет, будет только Гуф».

С организаторами концертов Слимуса «Новому Калининграду» связаться не удалось, однако короткий комментарий дал концертный директор Гуфа Эдгар Кеосаян.

«Я могу только за Гуфа ответить. Да, он приедет, — сообщил Кеосаян. — В интернете посмотрите, с чем это связано».

Ранее в телеграм-канале главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной появился пост о том, что Роскомнадзор «обнаружил деструктивный контент в двух треках исполнителя Slimus и обратился в МВД с просьбой провести проверку». «Также ведомством направлены в Генеральную прокуратуру видео на платформе YouTube с его заявлениями, связанными с дискредитацией армии, для принятия решения об ограничения доступа. Об этом говорится в письме в наш адрес», — сообщила Мизулина. (18+)

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