«К Слимусу много вопросов»: рэпер не приедет в Калининград с Гуфом (фото)

В Калининграде на концерте в «Резиденции Королей» 10 августа выступит только Гуф (рэпер Алексей Долматов), несмотря на то, что ранее по городу распространялись афиши, на которых артист соседствует со Слимусом (сценический псевдоним рэпера Вадима Мотылева). О том, что концерт даст только один исполнитель, «Новому Калининграду» сообщила представитель концертной площадки Евгения.



«Организаторы приняли решение, что они привозят только Гуфа, — сообщила она. — Мы являемся стороной аренды, мы не являемся организаторами данного мероприятия. Я думаю, если вы посмотрите в соцсетях, то к Слимусу очень много вопросов у общественности. Вообще у них планировался большой совместный тур, а теперь Гуф едет один. Сейчас у нас на сайте актуальные макеты. Слимуса точно не будет, будет только Гуф».

С организаторами концертов Слимуса «Новому Калининграду» связаться не удалось, однако короткий комментарий дал концертный директор Гуфа Эдгар Кеосаян.

«Я могу только за Гуфа ответить. Да, он приедет, — сообщил Кеосаян. — В интернете посмотрите, с чем это связано».