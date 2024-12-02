Группы «Сайленс» и «Юность» анонсировали совместную презентацию новых альбомов

Калининградская поп-метал группа «Сайленс» представит свой первый полноформатный альбом (16+). Концерт пройдет в клубе «Склад» 6 декабря, сообщает в анонсе на сайте клуба.



«Восходящие и перспективные музыканты устроят пожар в стенах клуба „Склад“, и лучше тебе не пропускать это шоу, а стать его неотъемлемой частью. Слёзы и любовь, смотря друг другу в глаза. Непередаваемый обмен энергией, драйв и эмоции — всё это ты прочувствуешь на себе 6 декабря и никогда не захочешь забыть этот вечер», — отмечается в сообщении.



Поддержат коллектив их опытные товарищи из группы «Юность», которые исполнят треки из своего нового альбома, выходящего в этот же день.



Концерт начнется в 21:00. Стоимость билета — 300 р.