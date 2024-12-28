В пространстве «Катарсис» на Озерова состоится последний концерт

Фото: скрин с афиши мероприятия
Фото: скрин с афиши мероприятия
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В пространстве «Катарсис» на Озерова, которое объявило о своем закрытии и поиске нового места жительства, в воскресенье, 29 декабря, пройдет последний концерт (18+). Об этом сообщается в социальных сетях заведения.

«Если вы читаете это сообщение, то, скорее всего, знаете ситуацию вокруг магазина „Катарсис“ и его вынужденного переезда. Чтобы нам было не так грустно, мы организуем благотворительный концерт в поддержку этого классного места, а вам предлагаем оторваться и „зазерниться в катарсисе“ вместе с ребятами, которые будут для вас играть из последних сил», — сказано в анонсе.

В лайн-апе концерта значатся SOLIDNO, «Психо-Салатико», «Проспект трав / Безв», «Скотт не против», «Предчувствие», «Каус».

Вход с 18-00, начало в 19-00.

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