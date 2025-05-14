Музыканты Калининградской областной филармонии выступили в Конго и Волгограде (фото)

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В рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы, музыканты Калининградской областной филармонии приняли участие в ряде концертов. Помимо областного центра, выступления прошли в Республике Конго и Волгограде на Мамаевом кургане, сообщили в учреждении.

Фото: Калининградская областная филармония

Праздничный концерт ведущих солистов Калининградской областной филармонии имени Светланова, лауреатов Премии Калининградской области «Признание» Виктории Бобковой и Александра Дудницкого прошёл 3 мая в главном зале Автономного порта города Пуэнт-Нуар Республики Конго. Калининградцы исполнили песни военных лет на русском и французском языках, среди которых были «Смуглянка», «Катюша», «Журавли», «Нам нужна одна победа».

Также музыканты приняли участие в торжественном приёме в посольстве России в Браззавиле, который был организован для официальных лиц Республики Конго и проживающих в стране соотечественников. Посол Российской Федерации в Конго Ильяс Искандаров отметил важность таких встреч для укрепления культурных и дружеских связей между Россией и Конго.


Также 3 мая на Мамаевом Кургане в рамках Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Кубок Сталинграда» состоялся концерт и выступление сводного оркестра, в составе которого было более 700 музыкантов. Под управлением дирижёра, директора Калининградской филармонии, народного артиста России Виктора Бобкова прозвучала песня «День Победы».

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