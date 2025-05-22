Сводный хор музыкальных школ выступит на площади Победы

Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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На площади Победы перед cобором в субботу отметят День славянской письменности и культуры (0+), в рамках которого состоится концерт с участием творческих коллективов, а также сводного хора музыкальных школ области. Об этом сообщили в областном оркестре русских народных инструментов.

Для гостей мероприятия выступят образцовый фольклорный ансамбль «Заряна», сводный хор русской народной песни, заслуженный коллектив народного творчества РФ хореографический ансамбль «Славяночка», образцовый хореографический ансамбль «Калейдоскоп», образцовый ансамбль бального спортивного танца «Эллионис», образцовая хореографическая студия «Ритм», образцовая студия спортивного бального танца «Эдельвейс». В программе также заявлены народный Балтийский казачий хор и солист-инструменталист Григорий Данилов с «Русским попурри» — одновременной игрой на трех музыкальных инструментах.

Концерт состоится 24 мая, начало в 14:00, вход свободный.



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