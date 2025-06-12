Музей янтаря анонсировал открытый концерт народной песни в День России

В Музее янтаря в День России, 12 июня, состоится концерт «У моей России очи голубые!» (0+). Об этом сообщает пресс-служба музея.

«В 15:00 во внутреннем дворике башни „Дона“ для гостей выступит Ансамбль русской песни „Покровский лад“ из города Истра Московской области. Коллектив из Покровского Дома культуры „Истринского культурно-досугового комплекса“ неоднократно становился лауреатом городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов. Возглавляет коллектив Анастасия Иванова, выпускница Московского государственного института культуры по направлению „Искусство хорового народного пения“», — рассказывают в сообщении.

Выступление продлится около 40 минут. Вход на концерт во внутреннем дворике свободный.