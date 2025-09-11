«Дитя и большой дом»: в Краснолесье пройдёт День работников леса

В Краснолесье Нестеровского района в субботу, 13 сентября, накануне Дня работников леса (в этом году он отмечается 21 сентября), пройдёт концерт, посвящённый жителям, возрождавшим лесное хозяйство Калининградской области. О том, что этот праздник всегда был особым для Краснолесья, «Новому Калининграду» рассказал директор Виштынецкого эколого-краеведческого музея Алексей Соколов.

«Это один из главных дней для жителей всего Красного леса и его окрестностей, для работников Нестеровского лесхоза. Ведь их заботливыми руками на протяжении десятилетий лес возрождался после обширных рубок 40-х и 50-х, велись посадки леса, осуществлялся уход за ним», — рассказал Соколов.

По его словам, российская часть исторической Роминтской пущи благодаря усилиям лесников стала в два раза больше.

«Для краснолесенцев лес — дитя и большой дом. А День работников леса — это наша дань уважения к их труду, — добавил Соколов. — Именно в Краснолесье располагалась администрация Нестеровского лесхоза, существовавшего до 2009 года. В его структуре было пять лесничеств. В последние годы он существовал как межрайонное лесохозяйственное предприятие, объединявшее функции лесхозов не только Нестеровского, но и Озерского, Гусевского и Краснознаменского районов».

В субботу в 17:00 жителей и гостей посёлка на окраине Роминтской пущи приглашают на концерт танцевальной студии «Амбер Трайб». В зависимости от погодных условий он пройдёт либо на площадке Виштынецкого экомузея, либо в доме культуры посёлка Краснолесье. Вход свободный.

В музее напоминают, что из Калининграда, Черняховска, Гусева, Нестерова в Краснолесье всё ещё можно приехать на поезде. Отправление с Южного вокзала в 9:55, отправление из Краснолесья в Калининград в 18:25.

