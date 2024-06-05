«Песни Бедлама»: руины кирхи Меляукена приняли спектакль о закате династии Стюартов (фото)

Кирха Меляукена в поселке Залесье Полесского района приняла концерт барочной музыки «Закат династии Стюартов» в исполнении солистов оперы Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Второй день фестиваля «Кантата» стал первым крупным культурным событием, которое приняла кирха после пожара 2012 года. Событие больше напоминало спектакль, в котором его создатели переплели авторскую музыку с древне-шотландскими и английскими балладами. Центральным местом спектакля стали песни безумцев Бедлама, старинной лондонской психиатрической лечебницы, название которой стало синонимом беспорядка.



Всего в рамках «Кантаты» запланированы 9 концертов с участием звёзд мировой величины. Еще один в стенах старинной кирхи (но уже в Гурьевске) запланирован на 7 июня. Он будет посвящен детству, отрочеству и юности Мусоргского.