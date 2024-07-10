Орган в четыре руки и Бах на гобое: чем удивит ХХIII фестиваль «Бахослужение»

Калининградская филармония анонсировала ХХIII фестиваль «Бахослужение», в котором в этом году примут участие исполнители Баха из России, Японии и Китая. В течение недели (с 22 по 28 июля) в концертном зале филармонии Бах будет звучать не только на органе, но и в исполнении двух камерных оркестров, гобоя, клавесина, флейты, трубы и вокала. «Новый Калининград» публикует наиболее полную программу фестиваля.

22 июля (начало в 19:00) — выступление Государственного академического камерного оркестра России (художественный руководитель и главный дирижер — Алексей Уткин). В программе концерта — музыка И. С. Баха (в том числе сольное выступление «Золотого гобоя России» Алексея Уткина) и произведение современного композитора А. Пярта «Коллаж на тему В-А-С-Н».

23 июля (начало в 19:00) — концертная программа «Орган и вокал: голос востока». Выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов, победитель XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, обладатель Премии имени народного артиста РФ Г. Гродберга Мария Коронова (орган, г. Санкт-Петербург). Еще одна участница концерта — лауреат всероссийских и международных конкурсов Цзыянь Тань (сопрано, Китай).

Изюминкой программы, как сообщает пресс-служба филармонии, станут произведения современных китайских композиторов и фантазия на самые известные мотивы из сочинений Баха — «Бахорама», написанная представителем французской композиторской органной школы Наджи Хакимом.

24 июля (начало в 19:00) — игра на органе «в четыре руки и четыре ноги» в исполнении дуэта Марии и Андрея Шейко.

25 июля (начало в 19:00) — впервые в Калининграде выступит лауреат международных конкурсов Ирина Красная (клавесин, орган, г. Москва). В программе концерта синфонии (также известные как трехголосные инвенции), которые используются при обучении игре на инструменте и отсылают к педагогической деятельности Баха. Каждый из основных инструментов, на которых играл Бах, представлен развернутым сольным сочинением.

26 июля (начало в 19:00) — концерт лауреатов международных конкурсов Фёдора Морозова (орган, г. Москва) и солистки Калининградской филармонии Марии Гаврилюк (орган). В программе Морозова и Гаврилюк собраны «бисы», которые основатель фестиваля Гарри Гродберг исполнял в разные периоды своего творчества. В их числе произведения от северонемецкого барочного до позднеромантического французского направлений в музыке и саундтреков на баховскую тематику, а также органная музыка в четыре руки.

28 июля (начало в 18.00) — органный гала-концерт «Посвящение Гарри Гродбергу» с участием Камерного оркестра филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва), и солистов Калининградской филармонии: лауреата международных конкурсов Хироко Иноуэ (орган), лауреата Премии Калининградской области «Признание» Виктории Бобковой (меццо-сопрано), лауреатов международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Юлии Васильковой (сопрано) и Анны Ушаковой (клавесин), Павла Добронравова (труба), Никиты Векшина (флейта).





Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение», который проводится ежегодно с 2000 года Калининградской областной филармонией имени Е.Ф. Светланова, как напоминает пресс-служба филармонии, направлен на сохранение традиций и открытие новых граней музыкального наследия Баха.

«В этом году исполнилось бы 95 лет народному артисту России Гарри Гродбергу. Именно Гродберг в свое время выступил учредителем фестиваля „Бахослужение“ в Калининграде и в течение многих лет принимал в нем активное участие. И хотя сегодня Гарри Гродберга нет с нами (он ушел из жизни 10 ноября 2016 года), фестиваль „Бахослужение“ продолжает жить, следуя традициям, заложенным его основателем», — добавляют в пресс-службе.