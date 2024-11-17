«Рок ради жизни»: как в Калининграде прошёл благотворительный фестиваль (фото)

В клубе «Ялта» в субботу, 16 ноября, прошёл благотворительный фестиваль «Рок ради жизни» (18+). Организаторы вновь собрали вместе любителей гитарных риффов и всех, кто неравнодушен к чужой беде.

На сцену вышли группы с действительно тяжёлым звучанием — не зря к названию фестиваля на этот раз добавили приставку hard edition. Открыли концерт Maggots с трибьютом Slipknot. В анонсе вместо состава участников организаторы перечислили лишь номера от нуля до восьми, сославшись на слухи о том, что музыканты и сами и не знают друг друга в лицо. Сменили их те, чьи лица давно и хорошо знакомы калининградскому рок-сообществу, — Ч.К. во главе с одним из организаторов фестиваля Дмитрием Гусаровым, более известным как Чекист. Также стены «Ялты» в этот вечер сотрясали Klim, Conquester, Electrolize, Chupacabra, Captain Bigzod, Perverts и гости из Мурманска — метал-группа «Нереида».

В рамках фестиваля прошёл традиционный благотворительный аукцион, участники которого стали обладателями значков, кружек, билетов с автографами музыкантов, кожаного кошелька ручной работы, картины и даже поцелуя солистки «Нереиды» Селены.

Все собранные средства будут направлены подопечным благотворительного центра «Верю в чудо» — детям с тяжёлыми излечимыми и неизлечимыми заболеваниями.

Текст и фото: Мария Власенкова / Новый Калининград