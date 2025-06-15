«Рок ради жизни — 2025»: «Добрые доктора» провели благотворительный фестиваль (фото)

В Пионерском прошёл 14-й благотворительный фестиваль «Рок ради жизни». 14 июня на набережной курорта вновь собрались поклонники рок-музыки, а также те, кто неравнодушен к чужой беде.

В этом году мероприятие организовал благотворительный фонд «Добрые доктора», созданный калининградскими врачами-музыкантами совсем недавно. Как и в прошлые годы, главной целью фестиваля была помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Собранные средства организаторы планируют направить на строительство детского хосписа «Дом Фрупполо». Вход на фестиваль был бесплатным, однако желающие помочь могли сделать это разными способами: приобрести мерч, еду и напитки, украсить себя или ребёнка аквагримом, принять участие в аукционе или перевести средства напрямую в фонд «Добрые доктора».

«Рок ради жизни» проходит при поддержке властей Пионерского. В этом году на сцену фестиваля вновь вышел глава администрации Леонид Шибаев — не только с приветственным словом, но и в составе группы «Бриз». Также за настроение публики отвечали «Западный фронт», «Жить!», «Пурпурный дождь», «Донэра», KLIM, «БеZ Б», Yalta Band и другие.

О том, как прошла дневная часть фестиваля, — в фоторепортаже «Нового Калининграда».

Текст и фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»