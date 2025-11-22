«Джаз родился не от хорошей жизни»: в КОНБ прошла встреча со Станиславом Матковским

Вечером в пятницу, 21 ноября, в Калининградской областной научной библиотеке звучал джаз. Солировал Станислав Матковский — один из самых известных в Калининграде джазовых музыкантов. Маэстро помогали бас-гитарист Евгений Калинин и вокалистка Дарья Орлова. На встрече с музыкантами побывал корреспондент «Афиши Нового Калининграда».

Переехав в регион в 1978 году из Ташкента, Станислав Матковский через несколько лет вместе с другим известным джазменом — Максимом Пигановым — создал легендарный «Калининградский диксиленд», который с огромным успехом гастролировал по всему Советскому Союзу, а также за рубежом. В 1988 году Матковский основал ставший впоследствии не менее известным ансамбль «Акцент».

На встрече с любителями джаза, которая прошла в рамках приуроченного к 80-летию Калининградской области проекта научной библиотеки «Портрет на фоне города», маэстро рассказал о своих кумирах, о том, кто такие «клопики», и какую композицию он мечтает сыграть на концерте в Москве.





О начале музыкальной карьеры

— Я не учился в музыкальной школе как таковой. Просто тётушка Нина подарила мне аккордеон, и я на нём денно и нощно играл в подвале, в коридоре, постоянно подбирал мелодии. Потом я поступил в училище. Как-то шёл мимо него, слышу, играет рояль, и мне он запал в душу. Думаю: буду музыкантом. Хотя я играл в футбол, был футболистом. Пришел в училище, и военный дирижер (у нас военные части стояли в Фергане), который был завотделением духового отделения и председателем приемной комиссии, с сильным восточным акцентом спрашивает меня: «А что ты можешь?». Я говорю: «Петь могу». И спел гимн Советского Союза. Преподаватели говорят: «Мальчишка смелый, без всяких страхов» и взяли меня на первый курс дирижерско-хорового отделения. А вот то, что было потом, это знаю только и я Господь Бог, которому я благодарен, что дал мне здоровье и желание достичь всего того, что я достиг. Так что, друзья мои, если ваши дети, внуки, правнуки будут заниматься музыкой, набирайтесь терпения, учитесь с ними. Это очень тяжелый труд. Сам Владимир Спиваков по сей день интересуется вот этими, как он их называет, «клопиками». А эти «клопики» потом вырастают маститыми музыкантами. Вот моя была такая участь.

О труде музыканта

В 1978 году я приехал в Калининград и поступил на работу в Музыкальное училище на должность концертмейстера. Я счастливый человек, так как попал в руки мэтру Виктору Авдееву. Он — баянист, и он был строг: «Ну что ты играешь? Какую-то чушь! Вот так надо!» И показывал. «Ты что, не слышишь? Ты что, не занимаешься, что ли?» Начинающий всегда должен играть гаммы. Это основа из основ. В них заложены все мелодии мира. Только тогда, когда Иоганна Себастьяновича Баха спросили, как вы успеваете нажимать, он отвечал: «Всему своё время. Время для чёрных, время для белых клавиш». Всё это, конечно, сказки, на самом деле это адский труд. Но этот труд достоин внимания зрителей.





О знакомстве с джазом

— Это было в Средней Азии в 1959 году, в Фергане. Эркин Фазылов, крымский татарин, был очень хорошим трубачом. Однажды он сыграл мелодию Армстронга, где тот поет «Хэллоу, Долли» этим своим хриплым знаменитым голосом. И я подумал: «Как же так можно играть?» А все можно при желании! Потом я встретил человека, который пригласил меня поучиться. И мы с ним занимались. Он мне рассказал про Дюка Эллингтона, про Луи Армстронга, Эллу Фицджеральд.

О любимом стиле джаза

— Я люблю диксиленд. Этот стиль джаза лёгкого характера, но в этой лёгкости таится своя сложность, свои нюансы. Мы сделали с Максимом Пигановым дикселенд и с ним открывали «Славянский базар» в Витебске.





О своей команде «Акцент»

Позавчера мы закрывали джазовый фестиваль в нашей филармонии, и последний концерт был джемом. Это такое соревновательное явление. Состязались Московская консерватория со своими участниками и моя команда «Акцент». Я, честно говоря, от своих музыкантов был в восторге. Просто на десятом небе. Они настолько подняли калининградскую публику своей любовью к джазу и исполнительской манерой! Я играл на рояле и думал, какие молодцы! Дети мои, спасибо, хранит вас Бог. Так и писал в интернете: «Хранит вас Бог, здоровья, и любите джаз».

О рождении джаза

— Джаз родился не от хорошей жизни. Я думаю, что сейчас у всех есть возможность зайти в интернет, почитать, каким образом он создавался этими бедными темнокожими ребятами, которые, работая днем на дядю и тётю, пытались передать свое настроение вечером. Европейцы завезли в Америку инструменты — тромбоны, трубы, кларнет, банджо, гитары, и местные уже потихонечку к ним приобщились.





О самом памятном фестивале

— Мы с Максимом Пигановым встретились, создали команду и привезли ее в Витебск в 1983 году. Невероятное было со стороны публики принятие. Там стояли крики «давай-давай!», в том числе на улице. А еще мне запомнился момент, когда нас везли по Витебску. У музыкантов это называется «вести слона». Мы так в Калининграде проходили с диксилендом от Драмтеатра и до кинотеатра «Заря». Люди встречают, хлопают, идут за нами. Так вот, этого «слона» мы провели в Витебске на очень большое расстояние, и никто не сказал, что хватит. А после ужина, когда еще «набрались сил» (это не возбраняется в умеренном количестве), стали еще лучше играть. И вот тот фестиваль мне остался на всю жизнь памятным. На него съехалась Москва, Ленинград. А я давно мечтал поиграть джем-сессии соревновательного плана с ленинградскими музыкантами. И москвичи были замечательные. В общем, мне в ту поездку было очень-очень радостно. Я был самым счастливым человеком. И потом, когда мы приехали в Калининград, я Максиму говорю: «Тебе надо бежать в Москву!» Недавно он звонит мне, говорит: «Ты — пророк, привет!» Я говорю: «Максим, здоровья тебе, удачи!» Сегодня он на весь мир прославленный музыкант. Играл в оркестре Глена Миллера в Соединённых Штатах. Но говорит: «Нет, Америка — это не мое. Вот Москва, где движуха, там жить нормально». Сейчас он сделал в Москве «Тромбон-шоу».

О фестивале «Джаз в филармонии»

— На международном фестивале «Джаз в филармонии» одна из концертных программ называлась «Звук и Акцент», по названию исполнителей. Участвовал ансамбль студентов и педагогов Московской консерватории «Звук» и джаз-квинтет «Акцент» в составе преподавателей и студентов музыкального колледжа имени Рахманинова. Москвичи играли очень профессионально. А когда они услышали нашу команду, то сказали: «Мы никогда бы не подумали, что в Калининграде такой джаз». Я говорю: «Мы хотим в Москву»... Нам отвечают: «В проекте». Ну, теперь ждём проект. В Калининграде я живу уже 48-й год, поэтому для меня уже Калининград — город джаза. И должен сказать за это огромное спасибо любителям музыки, кто приходит на наши концерты, это дорогого стоит.

О мечте

— За свои прожитые годы большая часть моментов, о которых я мечтал, в принципе, сбылась. Но вот эта мечта вряд ли сбудется. Есть такой пианист Валерий Гроховский. Это великий мастер. Он играет и классику, и джаз, и эстраду! Что угодно. Но как играет?! Хоть бы чуть-чуть приблизиться к нему! Идея этого пианиста — никому не мешать. Вот это главная цель. Когда этот человек играет, все остальные музыканты ему — только в помощь. И я мечтаю, может, когда-нибудь с ним поиграть. Еще хочу рассказать о таком человеке, как Игорь Бриль. Он был на моём юбилее в колледже, и когда сел за рояль... Это был восторг! Он профессор «Гнесинки», воспитанники которого играют по всему миру — и в Германии, и в Испании, и в Италии, и в Америке. Вот с этими двумя маститыми российскими музыкантами мечтаю сыграть! Оба пианисты, оба классики, но они играют и джаз.





О преподавании

— В 1993 году при музыкальном колледже я организовал студенческий джаз-клуб, который существует и по сей день. Клуб родился в муках, но эти муки были оправданны, рана уже заросла. Его лозунг такой: «Любишь джаз? Приходи. Не любишь? Приходи, пообщаемся». Мы открыли уже 33-й сезон, и я очень благодарен своим коллегам и руководителю отделения. Как всегда, везде в учебных процессах идет притирка между преподавателем и учеником. Миссия педагога-преподавателя самая тяжелейшая. Ныне дети, и это не секрет, совсем иные, и к ним подход нужен иной. Они знают больше, чем мы в их годы. Один только интернет чего стоит. Они ж там такие вещи читают, удивляешься. Поэтому приходится терпеть, общаться. Да, не всем дано быть большими музыкантами, даже средними, крепкими музыкантами не всем дано быть. Но образование получить, я считаю, это обязанность.

Об уровне джаза в России

— Уровень джаза у нас поднялся. Появился интернет, ребята видят, как играют другие музыканты, и стараются повысить свое мастерство. В России джаз хорошо котируется. В Москве, Санкт-Петербурге, Новгороде, Саратове, Челябинске, Новосибирске очень хорошие составы джазовые, и посещаемость концертных залов там приличная. Почти во всех городах есть свои джазовые группы.





О молодежи в джазе

— Моя коллега Людмила Александровна Клебанова — я с ней работаю с 79-го года — она дирижер-хоровик. Поехала в США к своей дочери, которая вышла замуж за американца, и, конечно, пошла в джазовый клуб. Вернувшись, говорит мне: «Ты не поверишь, какие там молодые ребята, как они играют, как они владеют инструментами!»

О терпении

— Главное в нашем деле — труд, труд и еще раз труд. Но не у всех хватает терпения. Некоторые бросают, причем очень талантливые. Я много лет работаю на этом поприще и хочу сказать, что наша профессия очень интересная, но очень трудная. И когда один хоть маленький результат есть, это уже радует.

О любимой композиции

— Я всё-таки надеюсь, что нам удастся в Москве выступить. И для исполнения я бы выбрал композицию Билли Стрэйхорна «Садитесь в поезд А». Однажды Стрэйхорн и Дюк Эллингтон возвращались на поезде из Мексики с гастролей и услышали, как стучат колеса. Так и родилась эта композиция. Вот её бы я сыграл с великим удовольствием.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Александр Степаненко и Кирилл Синьковский / «Новый Калининград»