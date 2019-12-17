

Со 2 по 8 января «Янтарь-холл» приглашает вас на самые вкусные новогодние каникулы в Светлогорске!

В первые дни 2020 года на площади Театра эстрады «Янтарь-холл» пройдёт традиционный «Фестиваль зимних напитков».

Детей и взрослых ждёт новогоднее гастрономическое путешествие!

Фестивальная кухня предложит вам горячую выпечку, крафтовые колбаски, разнообразные кесадильи и дёнеры, запечённый камамбер, хот-доги, классические имбирные печенья и пряники, яблоки в карамели, разнообразные сыры, десерты и ещё множество вкусностей!

А если замёрзнете, выпейте стакан-другой ароматного травяного, чёрного или зелёного чая, глинтвейна, пунша или кофе*! И это лишь малая часть того, что ожидает вас в это сказочное новогоднее время!

Доставьте себе немного радости и удовольствия и отправляйтесь на фестиваль, где каждый из вас сможет открыть для себя много новых вкусов и отлично провести время!

Фестиваль зимних напитков на площади «Янтарь-холла»,

2-8 января 2020 года,

ежедневно с 12 до 19 часов.

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