Калининградцам предлагают выступить на одной сцене с Виторганом и Цыпкиным

Литературно-театральный фестиваль «Открытые БеспринцЫпные чтения» (0+) пройдет в Калининграде в Калининграде 11 марта. Участие в нём примут писатель и сооснователь проекта Александр Цыпкин, актёр Максим Виторган и писатель Саша Филипенко. Они прочтут со сцены рассказы современных российских писателей, сообщает «Фестивальная дирекция».

Организаторы проекта ведут отбор актёров и писателей, которым также будет предоставлена сцена. Местные артисты прочитают рассказы писателей, участвующих в проекте, а истории местных авторов прозвучат в исполнении российских актёров. «Также неизменной останется традиция — открытая встреча с участниками гала-концерта, на которую смогут прийти все желающие обсудить современную литературу», — рассказали организаторы. Открытая встреча пройдет в кинотеатре «Заря» в 15 часов, гала-концерт — в Драмтеатре в 19 часов.

Желающие принять участие в фестивале писатели могут прислать два-три своих текста на электронный адрес info@besprintsypno.ru с пометкой в теме письма «Город. Писатель — Имя». Актёрам надо прислать видео длиной не более двух минут, на котором они читают любой рассказ Александра Цыпкина, на электронный адрес info@besprintsypno.ru с пометкой в теме письма «Город. Артист — Имя». Прием заявок заканчивается 11 февраля.