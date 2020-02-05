В замке Рагнит готовятся устроить «средневековый пир» и рыцарские бои

Фестиваль-реконструкция «Открытый замок Рагнит» (0+) пройдёт 1 и 2 мая. Об этом «Афише Нового Калининграда» сообщили организаторы праздника.

Торжественное открытие фестиваля назначено на 12 часов. Потом гости праздника смогут посетить ярмарку изделий ручной работы, ремесленные мастер-классы, отправиться на экскурсию по руинам замка и попробовать уличную еду.

«Впервые в Калининградской области состоится средневековый пир такого масштаба! Представьте себя и своих гостей в средневековом замке на главной площади города на настоящем рыцарском пиру XVI века! Погрузитесь вместе с нами в атмосферу Средневековья! <...> Вы станете участниками исторических театрализованных представлений того времени, побываете на суде инквизиции, примите участие в наказании провинившихся у позорного столба со швырянием в них гнилых овощей, выберете победителя рыцарского турнира — военного состязания рыцарей Средневековья. Всё это в сопровождении карнавального шествия бродячего цирка, прокаженных, нищих и бродяг!» — отмечается в программе фестиваля.

Взрослый билет на фестиваль стоит 1000 рублей (в стоимость входит еда и напиток). Детский билет (до 14 лет) — 500 рублей (в стоимость входит еда). Трансфер из Калининграда и обратно обойдётся в дополнительные 500 рублей с человека. Количество билетов на фестиваль ограничено — 300 билетов на каждый из дней.

Напомним, в прошлом году владелец сыроварни Deutsches Haus Иван Артюх взял в долгосрочную аренду замок Рагнит в Немане. Бизнесмен намерен привести его в порядок и обустроить там арт-пространство. Сейчас на территории Рагнита регулярно проводятся субботники. К расчистке руин команда Ивана Артюха привлекает волонтеров.